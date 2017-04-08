Spectr IT — новый партнер системы CLICK

Система CLICK продолжает расширять список своих партнеров и компаний, чьи услуги можно оплатить с мобильного телефона не выходя из дома и в любое время!

Spectr IT это новая компания на рынке телекоммуникационных услуг, предоставляющая своим пользователям широкий спектр услуг. А теперь ко всем удобствам и выгодам добавилась и возможность оплатить услуги компании через систему CLICK.

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