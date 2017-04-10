Национальные программные продукты в сфере безналичных платежей

Единый Общереспубликанский Процессинговый Центр развивает сферу разработки нового национального программного обеспечения в системе безналичных расчетов. В частности, высококвалифицированными специалистами Центра разработаны новые программные продукты для современных инфокиосков и терминалов.

Необходимо отметить, что до этого у нас в стране такие программные продукты разрабатывались считанными производителями и о них почти никто не знал. Самые популярные программные продукты в основном покупались из зарубежа за иностранную валюту. Надо отметить, что наши национальные программные продукты характеризуются своим удобством и доступностью. На сегодняшний день практически все банки в нашей республике приобретают эти программные продукты отечественного производства для инфокиосков и РОS-терминалов. Они обходятся дешевле, и есть возможность приобрести их в национальной валюте.

UzCard-Infokiosk

Данный программный продукт является новой основой для функционирования инфокиосков. UzCard-Infokiosk отличается, прежде всего, своей универсальностью и большим потенциалом, который позволяет внедрять наиболее передовые банковские технологии в устройствах самообслуживания. Что касается интерфейса программы, разработчики Единого Общереспубликанского Процессингового Центра поставили перед собой задачу сделать его как можно удобнее для пользователей. Размеры всех элементов и их расположение специально адаптированы и подходят для самых разных категорий населения. UzCard-Infokiosk позволяет наполнять меню инфокиоска теми данными, которые необходимы и актуальны в данный момент.

Главное преимущество локальной разработки заключается в том, что по запросам банков есть возможность оперативно и качественно внедрять в программу новый функционал. Для создания удобств банкам участникам Межбанковской платёжной системы «UzCard», со стороны компании разработчика учтены оптимальные коммерческие условия, а так же все современные технические процессы обеспечивающие возможность удаленного управления и осуществления мониторинга всех узлов и устройств на инфокиоске, что позволит банковскими сотрудниками оперативно реагировать и обеспечивать бесперебойную работу в онлайн режиме. Программа работает на трех языках: узбекский (на основе латинской графики), русский и английский. После приобретения программы покупателям предоставляется гарантийное обслуживание сроком в один год.

UzCard POS

Программное обеспечение UzCard POS является универсальным решением для POS-терминалов, обеспечивающих выполнение финансовых операций и административных функций торгово-сервисного предприятия. Благодаря модульности, снижаются затраты на обновление и повышается степень надежности отечественного программного обеспечения. Простой и понятный интерфейс, в виде многоуровневого списка, позволяет легко и быстро освоить данный продукт.

Впечатляет также функциональные возможности нового программного обеспечения. Они подразумевают под собой операции по счету клиента: запрос баланса; выдача наличных; краткий отчет о выполненных финансовых операциях клиента (мини выписка); оплату покупки и снятия наличных со счета клиента; оплату дополнительных услуг (мобильной связи, ЖКХ и т.п.); печать информации о типе платежа, его номере и сумме; печать полной информации по проведенным финансовым операциям; копия чека; сверка финансовых операций с банком; проверка корректной работы вычислительной сети и связи терминала с банком, а также ввод ключей безопасности. Следует особо отметить, что программные продукты для инфокиосков и POS-терминалов соответствуют требованиям стандарта безопасности PCI DSS. Эти программы являются плодом последовательных реформ, проведенных в последние годы в системе «UzCard» и по сей день продолжается активное развитие и усовершенствование программных продуктов.

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