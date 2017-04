Определились все участники Финала Чемпионата мира по World of Tanks в Москве

Завершились финальные матчи II сезона Золотой серии WGL, где определились участники Гранд-финала от СНГ.

Вечер воскресения для поклонников киберспортивных сражений World of Tanks прошел в напряжении: они следили за прямой трансляцией финальных матчей II сезона Золотой серии. Здесь решалась судьба звания Чемпиона СНГ и призового фонда в 100 000 $. В великолепном финале Tornado Energy обыграли действующих чемпионов Natus Vincere G2A со счётом 7:3.

Команда-победитель Tornado Energy, помимо звания Чемпиона СНГ по World of Tanks, увезла 50 000 $, Natus Vincere, занявшая второе место, – 25 000 $, а за третье и четвертое места команды Not So Serious и Unique получили по 12 500 $.

– Финал Лиги СНГ прошел интересно и зрелищно, – говорит глава соревновательного направления Wargaming в СНГ Алексей Корнышев. – Мы увидели ожидаемое противостояние двух лидеров танкового киберспорта – команд Tornado Energy и Na`Vi, которое закончилось с удивительным для таких команд счетом (7:3). Но мы рассчитываем на come back команды Na`Vi уже на Гранд-финале, который пройдет в Москве в конце мая. Поэтому я желаю всем фанатам танкового киберспорта не пропустить эти бои, потому что Na`Vi определенно захотят показать, на что они способны.

В Москве, Минске и Киеве в это время любители зрелищ и World of Tanks, а также журналисты, блогеры и медийные персоны собрались вместе, чтобы поддержать любимые команды. Мероприятие проводилось в формате pub stomp – так болельщики смотрят любимый вид спорта в барах в отличной компании.

– Я сам присутствовал на мероприятии в Минске и могу сказать, что это был один из самых лучших наших пабстомпов, – продолжает Алексей. – Приятен тот факт, что все гости искренне болели за любимые команды, а значит, формат выбран верно и мы будем поддерживать эти начинания.

Таким образом, после финала сезона определились имена всех команд, которые представят СНГ на Гранд-финале. Это Tornado Energy, Natus Vincere G2A, Not So Serious и Brain Storm.

Гранд-финал

На финальные матчи в Москву приедут 12 лучших команд со всего мира. Призовой фонд составит $300 000, а команда победитель увезет $150 000. Масштабное событие примет ВТБ «Ледовый дворец» в Москве – по предварительным оценкам мероприятие посетят порядка 20 000 человек за 2 дня.

Главной особенностью Гранд-финала этого года будет не только тот факт, что он впервые проводится в России, но и наличие дополнительных игровых дней. Мероприятие будет состоять из двух этапов: групповой пройдёт 23–24 мая в студии, по итогам которого останутся 8 команд. Именно они и примут участие в финальных сражениях, которые пройдут 27 – 28 мая в Ледовом дворце. Это сделано, в первую очередь, для удобства поклонников киберспортивных сражений – ранее матчи пересекались, и зрителям приходилось выбирать, за какими сражениями следить. Сейчас же трансляции построены так, чтобы превратить эти четыре дня в настоящий праздник красивой игры и киберспорта.

Вход на Гранд-финал в 2017 году будет для зрителей бесплатным. Чтобы получить билет для себя и своего друга достаточно пройти регистрацию на специальном сайте. Те, кто захочет получить памятные внутриигровые сувениры о турнире смогут воспользоваться Гранд-пассом. О том, как это сделать мы расскажем уже совсем скоро.

Источник: пресс-релиз