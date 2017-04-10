Организаторы приглашают на выставку BankExpo-2017

12–13 апреля 2017 г. в “Кўргазма савдо маркази” (Ташкент, ул. Беруни, 41) состоится ежегодная национальная выставка банковских услуг, оборудования и технологий BankExpo-2017. АК «Узбектелеком» является техническим партнером и активным участником выставки.

На двухдневной выставке коммерческие банки республики презентуют новые продукты, технологии и их возможности, а также ознакомят с мероприятиями по вовлечению населения в предпринимательство и поддержки женского предпринимательства. Будет организован семинар на тему «Реализация правовых механизмов защиты прав участников электронной коммерции».

Об участии в национальной выставке заявили комитеты Законодательной палаты Олий Мажлиса по вопросам бюджета и экономических реформ, по вопросам информационно-коммуникационных технологий, Центральный банк, Торгово-промышленная палата, Ассоциация банков Узбекистана, Ассоциация предприятий и организаций информационных технологий, заинтересованные министерства и ведомства, высшие учебные заведения и колледжи, общественное движение молодежи «Камолот» и другие общественные организации, а также СМИ.

В рамках выставки будут вручены памятные подарки авторам лучших проектов по поддержке малого бизнеса и частного предпринимательства, занятости выпускников образовательных учреждений, а также клиентам банков и посетителям выставки.

Помимо этого, предусматривается награждение активных участников выставки и кредитных организаций, оказывающих первоклассные услуги клиентам.

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