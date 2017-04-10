В Узбекистане открылся первый коворкинг GroundZero

Открытие нового коворкинга состоялось в индустриальном бизнес-центре Техноплаза в Ташкенте. новый проект получил название GroundZero, что в прямом переводе на русский язык означает точка отсчета, начало нового, старт, толчок, трамплин. это название отражает миссию нового проекта.

Состоявшееся мероприятие собрало известных в Узбекистане предпринимателей, экспертов в области юриспруденции, экономики, маркетинга, а также представителей средств массовой информации, чтобы ознакомиться с основными целями и задачами нового проекта.

Открытие проходило в формате дискуссионных сессий, благодаря которым гости торжества смогли узнать о том, как родилась идея проекта и чем он будет интересен и полезен сообществу Узбекистана.

Всего было три сессии, каждая из которых имела свое тематическое направление и главных героев.

Первая сессия под названием «Как рождался проект GroundZero. Ошибки и уроки», позволила узнать участникам открытия, о том, что свою лепту в реализацию будущего проекта заложили такие талантливые специалисты как архитектор Улугбек Холмурадов, креативное агентство «Безлого» в лице Дениса Алещенко и обаятельная Карине Мартиросян со своим проектом Кафе «CaryCake».

Вторая сессия, затронула такие важные вопросы, как «Создание экосистемы предпринимательства и вызовы на её пути.» Сегодня очень важно знать не только об удачах на пути развития бизнеса, но и не совершать ошибки которые могут стать камнем преткновения на пути успеха. Поэтому неслучайно гостями второго обсуждения стали основатели ТЧК в Ташкенте в лице Анастасии Ли и Алишера Сейтниязова. Ну и, конечно, главным гостем стал Алишер Юсупов основатель компании «Brand.uz» и полюбившимся всех проекта StartupMix.

Ну и заключительная дискуссия, стала одной из самых интересных и логическим продолжением двух первых. – «Куда вкладывать деньги.», в рамках этой сессии были рассмотрены возможности инвестирования в стартапы и ожидания инвесторов. Как грамотно подойти к этим вопросам? Привлечь инвесторов и не свернуть с намеченного пути об этом и многом другом говорили настоящие бизнес гуру Узбекистана в лице: Анвара Ирчаева, Зафара Хашимова, Акмаль Пайзиева, Кодира Норова и Нодиры Вахидовой.

После подведения итогов, всех желающих ждал приятный сюрприз от проекта «Лаборатория Бизнеса» (ЛБ) — новый виток в развитии проекта. Теперь ЛБ будет сниматься в коворкинге GroundZero и будет иметь более инновационный формат съёмок. Первым героем нового формата стал архитектор Улугбек Холмурадов.

Источник: пресс-релиз