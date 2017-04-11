Эксперт Kaspersky Lab провел презентацию об киберугрозах в IUT

В Университете Инха в г. Ташкенте (IUT) прошла презентация «Ландшафт киберугроз в Центральной Азии» компании «Лаборатория Касперского» (Kaspersky Lab), которая является крупнейшей в мире частной компанией, работающей в сфере информационной безопасности.

Коммерческий директор регионального офиса Kaspersky Lab в Центральной Азии и Монголии Валерий Зубанов провел презентацию для студентов и профессорско-преподавательского состава IUT.

В ходе мероприятия Валерий Зубанов рассказал об основных киберугрозах в мире и в регионе Центральной Азии, включая в Узбекистане.

По данным Kaspersky Lab, основными киберугрозами в Узбекистане является спам, опасные ссылки и локальные угрозы (флешки).

Представитель Kaspersky Lab, в частности, отметил, что не обновленные программные обеспечения являются угрозой для кибер-безопасности. Он сказал, что нужно постоянно обновлять программные обеспечения для исправлений уязвимостей.

Валерий Зубанов подчеркнул важность создания резервных копий важной информации.

Источник: пресс-релиз