Информация 18+, опасные группы в соцсетях, онлайн-травля: «Лаборатория Касперского» рассказала об угрозах для детей в Интернете

Активность современных маленьких пользователей Сети настораживает мам и пап: согласно опросу «Лаборатории Касперского», 57% родителей в Казахстане опасаются появления у их ребенка интернет-зависимости.

Столько же взрослых боятся, что их ребенок увидит в Сети неподходящую по возрасту информацию. При этом, согласно исследованию, многие не уделяют достаточно внимания вопросам детской интернет-безопасности, а 18% родителей в Казахстане не знают ничего о действиях своих детей в Сети.

Между тем в Интернете маленьких пользователей подстерегает множество опасностей: дети случайно или намеренно попадают на страницы с контентом 18+, и речь не только о порнографических страницах, но и об информации о наркотиках и суициде, сценах насилия, опасных хобби. В социальных сетях подростки часто общаются с незнакомцами, что само по себе представляет опасность: неизвестно, кто находится на другой стороне монитора и представляется сверстником ребенка. Не стоит забывать и про традиционные «взрослые» угрозы, которые также актуальны и для детей: игровую зависимость, фишинг и вредоносное ПО.

Исследуя интересы юных интернет-пользователей в Казахстане, эксперты «Лаборатории Касперского» обнаружили, что 77% их интернет-активности приходится на средства общения, подавляющую долю среди которых занимают социальные сети. При этом соцсетью номер один в Казахстане неизменно является «ВКонтакте» (65% всех посещений подобных сайтов). Для сравнения, на «Одноклассники» приходится только 25% заходов, а на Facebook только 6%. Именно в соцсетях сосредоточена большая часть самых разнообразных угроз. Одной из самых актуальных и быстро развивающихся угроз для детей сегодня являются некоторые группы «ВКонтакте», которые содержат информацию о наркотиках, алкоголе, жестокости, анорексии, порно, суициде, оружии, а также «вписках» – популярных сейчас группах о домашних вечеринках, участвовать в которых, в ряде случаев, может любой желающий.

«Социальные сети, разумеется, не являются абсолютным злом для детей. Напротив, это естественное продолжение общения и взаимодействия со сверстниками и особый способ познания мира. Однако в силу своей неопытности дети отнюдь не всегда понимают, что некоторые их действия в соцсетях могут повлечь за собой негативные последствия. А это может угрожать психологическому комфорту и физической безопасности ребенка, – рассказывает Дарья Лосева, эксперт «Лаборатории Касперского» по детской интернет-безопасности. – Основная задача родителей – научить ребенка, с кем можно общаться через социальные сети, а с кем общение может быть потенциально опасным. В этом случае специализированные программы, такие как Kaspersky Safe Kids, не только становятся своеобразной страховкой детей в цифровом мире, но и помогают старшему поколению вовремя распознать потенциальную угрозу».

«Об интернет-безопасности я задумалась, когда появились группы «Синий кит» и прочие. Я, прежде всего, поговорила со старшим сыном. Думаю, начинать разговоры об этом нужно с детьми уже в 9-10 лет. Считаю, пребывание ребенка в соцсетях нужно ограничивать по времени, нужно объяснять, какие бывают группы, что нельзя смотреть, какие ссылки не стоит даже открывать. Наблюдать за ребенком в Сети нужно, но деликатно. Поэтому здорово использовать программу, которая позволяет знать, когда и на какие сайты заходит ребенок и, проанализировав это, предпринимать какие-то действия», — считает Жанна Ахметова, известный журналист и общественный деятель, разделяющий стремление «Лаборатории Касперского» обезопасить юных интернет-пользователей.

Специально для защиты детей в Интернете в арсенале решений «Лаборатории Касперского» есть отдельный продукт Kaspersky Safe Kids, а также модуль «Родительский контроль» в Kaspersky Internet Security для всех устройств и Kaspersky Total Security для всех устройств. Эти программы помогают родителям контролировать время использования устройства, настраивать расписание доступа в Интернет и получать отчеты о времени, которое ребенок тратит на свой гаджет. Кроме того, они защищают ребенка от просмотра взрослого контента, информируют родителей о признаках кибербуллинга, предоставляют статистику звонков и СМС и многое другое. Недавно в Kaspersky Safe Kids появилась функция по мониторингу групп и пабликов ребенка в соцсети «ВКонтакте».

Узнать больше об угрозах для детей в Сети, а также о способах защиты юных пользователей можно на сайте kids.kaspersky.ru.

Источник: пресс-релиз компании