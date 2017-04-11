Интервью с представителем Министерства по развитию информационных технологий и коммуникаций

Одним из главных партнеров Программы Technovation в Узбекистане является Министерство по развитию информационных технологий и коммуникаций (МРИТК).

В своем интервью ведущий специалист отдела совершенствования административных процедур Главного управления «Э-правительство» МРИТК Кокарева Елена Анатольевна рассказала, почему министерство решило поддержать данную программу, а также о положительных результатах Technovation Uzbekistan.

— Почему Министерство решило поддержать программуTechnovation?

— Сектор информационно-коммуникационных технологий как в Узбекистане, так и во всем мире открывает широкие перспективы для обучения и будущей успешной профессиональной деятельности. Это область творчества и передовых технологий, которые интересны в равной степени и мужчинам и женщинам.

Министерство по развитию информационных технологий и коммуникаций считает программу Technovation в Узбекистане грандиозной возможностью интеллектуального развития в сфере ИКТ для подрастающих девушек. Участие в данной программе будет хорошим толчком для дальнейшего изучения новых перспективных и инновационных направлений в информационных технологиях, которые плотно вошли в нашу с вами жизнь.

— Отразится ли эта программа в будущем на девушках-участницах? Выберут ли они профессию, связанную с информационными технологиями?

— Мы надеемся, что программа Technovation станет начальным этапом определения важных жизненных целей участниц в построении их будущей карьеры в сфере ИКТ, в том числе основой для их дальнейшего профессионального развития.

Поэтому особую роль в программе играют менторы, а также тренеры и преподаватели, которые, обладая багажом знаний в той или иной сфере, смогут поделиться своим опытом с участницами и донести важность текущего обучения и воплощения идей в социальных приложениях для будущего становления участниц.

Все полученные в ходе программы знания помогут развить навыки не только программирования, но и предпринимательства, ораторского искусства и общения с потенциальными работодателями, что в свою очередь, подготовит участниц занять достойное место на рынке труда.

— Как вы думаете, приживётся ли эта программа у нас?

— Положительным является то, что не происходит какого-либо навязывания направлений для реализации проектов, участницы сами выбирают те проблемы общества, которые для них особенно важны и которые также относятся к Целям устойчивого развития ООН (здравоохранение, образование, окружающая среда и другие социально важные темы).

С твердой уверенностью хочется отметить то, что несомненный положительный результат программы в этом году даст толчок к проведению такого рода мероприятия на ежегодной основе, и привлечет еще большее количество участниц и партнеров, которые внесут свой вклад в проведение данной программы не только в Ташкенте, но и по всей стране.

— Нужны ли вообще программы и конкурсы такого рода у нас в Узбекистане?

— Ежегодно, при поддержке Министерства по развитию информационных технологий и коммуникаций, проводится ряд мероприятий для поддержки молодых специалистов в ИТ сфере. Все они необходимы для того, чтобы заинтересовать наше молодое поколение одной из перспективнейших сфер деятельности – сферой ИКТ.

В свою очередь, мы надеемся, что в дальнейшем участники будут достойно представлять нашу страну в конкурсах и программах на международном уровне.

Помимо этого, мы стараемся создать благоприятные условия для всех специалистов, как отучившимся в ВУЗах нашей страны, так и возвратившимся после обучения в учебных заведениях других стран.

— Что вы пожелаете девушкам-участницам и просто молодым девушкам Узбекистана?

— В первую очередь, хотелось бы поблагодарить всех участниц и наставников за проявленный интерес в отношении данной учебной программы.

Хочется пожелать участницам успешно завершить учебный год, получить много полезной информации в рамках образовательной программы Technovation и, конечно же, удачи в дальнейших конкурсных испытаниях и представлении проектов на международной арене.

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