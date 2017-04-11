Мининфоком объявляет конкурс среди журналистов

Министерство по развитию информационных технологий и коммуникаций Республики Узбекистан объявляет конкурс лучших журналистских работ “Ҳамкор журналист” по тематике информационно-коммуникационных технологий.

Цель конкурса:

Пропаганда в обществе проектов, реализованных в сфере информатизации, системы электронного правительства и телекоммуникационных технологий, предназначенных для всех слоев населения;

повышение осведомлённости и навыков граждан в сфере информационных и коммуникационных технологий, в том числе информирование о новых услугах и возможностях системы электронного правительства;

поощрение представителей СМИ и укрепление связей с общественностью.

Участие в Конкурсе:

В Конкурсе могут принять участие журналисты государственных и частных средств массовой информации (печатные СМИ, телевидение, радио, информационные агентства, интернет-издания и т.д.), действующих на территории всей Республики Узбекистан. На Конкурс принимаются аналитические и критические материалы на русском или узбекском языках, опубликованные или вышедшие в эфир в период с 15 апреля по 25 августа 2017 года.

Представителям СМИ, желающим принять участие в конкурсе, необходимо представить материалы в Информационную службу министерства.

Определение победителей:

Материалы, предоставленные для участия в Конкурсе будут оценены членами жюри по следующим критериям:

Актуальность темы;

Освещение темы – аналитический и критический аспект, полезность для населения, простота и понятность изложения;

журналистский подход – мнение, выводы и рекомендации.

Награждение победителей:

Авторы трех лучших журналистских работ на тему ИКТ будут награждены дипломами, памятными статуэтками и ценными призами.

Первое место – ноутбук;

Второе место – планшет;

Третье место – смартфон.

Церемония награждения победителей пройдет в сентябре 2017 года в рамках ежегодной «Недели ИКТ».

С подробной информацией об участии можно ознакомиться в Положении конкурса «Ҳамкор журналист».

Информационная служба Мининфоком готова оказать содействие журналистам в подготовке материалов. За информацией можно обратиться по телефонам +998 71 238-41-75, 238-43-47

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