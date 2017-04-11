Мининфоком объявляет конкурс среди журналистов
11 апреля 2017
Рубрика: События.
Автор: Редакция журнала.
Министерство по развитию информационных технологий и коммуникаций Республики Узбекистан объявляет конкурс лучших журналистских работ “Ҳамкор журналист” по тематике информационно-коммуникационных технологий.
Цель конкурса:
- Пропаганда в обществе проектов, реализованных в сфере информатизации, системы электронного правительства и телекоммуникационных технологий, предназначенных для всех слоев населения;
- повышение осведомлённости и навыков граждан в сфере информационных и коммуникационных технологий, в том числе информирование о новых услугах и возможностях системы электронного правительства;
- поощрение представителей СМИ и укрепление связей с общественностью.
Участие в Конкурсе:
В Конкурсе могут принять участие журналисты государственных и частных средств массовой информации (печатные СМИ, телевидение, радио, информационные агентства, интернет-издания и т.д.), действующих на территории всей Республики Узбекистан. На Конкурс принимаются аналитические и критические материалы на русском или узбекском языках, опубликованные или вышедшие в эфир в период с 15 апреля по 25 августа 2017 года.
Представителям СМИ, желающим принять участие в конкурсе, необходимо представить материалы в Информационную службу министерства.
Определение победителей:
Материалы, предоставленные для участия в Конкурсе будут оценены членами жюри по следующим критериям:
- Актуальность темы;
- Освещение темы – аналитический и критический аспект, полезность для населения, простота и понятность изложения;
- журналистский подход – мнение, выводы и рекомендации.
Награждение победителей:
Авторы трех лучших журналистских работ на тему ИКТ будут награждены дипломами, памятными статуэтками и ценными призами.
Первое место – ноутбук;
Второе место – планшет;
Третье место – смартфон.
Церемония награждения победителей пройдет в сентябре 2017 года в рамках ежегодной «Недели ИКТ».
С подробной информацией об участии можно ознакомиться в Положении конкурса «Ҳамкор журналист».
Информационная служба Мининфоком готова оказать содействие журналистам в подготовке материалов. За информацией можно обратиться по телефонам +998 71 238-41-75, 238-43-47