Обновлён специальный информационный портал АО «УЗРТСБ»

АО «УзРТСБ» завершило процедуру редизайна корпоративного веб-сайта и запустило в тестовом режиме обновленную версию специального информационного портала биржи – www.uzex.uz. Главной целью модернизации портала стало облегчение доступа к биржевой информации, повышение прозрачности электронных торгов и улучшение качества оказываемых услуг в рамках государственной программы “Год диалога с народом и интересов человека”.

В основу нового дизайна портала заложены удобство пользования, корпоративный стиль, новые функции и последние тренды в сфере электронной коммерции. Новые инструменты портала максимально упростили визуализацию наиболее востребованных ресурсов и ключевых показателей биржи. В частности, внедрены новые информационные баннеры, интерактивный график биржевых цен, гистограмма по торговым платформам, интерактивная карта территориальных филиалов биржи. На главной странице портала можно перейти на торговые секции и интерактивные услуги биржи, проводить графический анализ цен биржевых товаров, ознакомиться с биржевыми новостями и последними обновлениями.

Отдельное внимание заслуживает сервис индекса UZEX, который изменился благодаря новой методике расчета. В обновленной версии портала доступны 6 индексов UZEX, отражающих ценовую ситуацию по отдельным товарным сегментам. К ним относятся сегменты топливной промышленности, черной металлургии, цветной металлургии, химической и нефтехимической промышленности, строительных материалов и промышленной переработки. Данная функция позволяет отслеживать изменения конъюнктуры определенного сегмента товарного рынка АО «УзРТСБ».

Информация предназначенная для акционеров и инвесторов перемещена в новый раздел на главном меню портала «Корпоративное управление» в рамках Постановления Кабинета Министров Республики Узбекистан от 2 июля 2014 года № 176 «О мерах по дальнейшему совершенствованию системы корпоративного управления в акционерных обществах». Кроме того, оптимизированы такие разделы и функции портала как фотогалерея, видеоматериалы, система обратной связи, персональный кабинет, вопросы-ответы, общественный опрос, полезные ссылки и поисковый функционал.

На официальном веб-сайте АО «УзРТСБ» также сохранены все требования, предусмотренные Постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан от 31 декабря 2013 года №355 «О мерах по внедрению системы оценки состояния развития информационно-коммуникационных технологий в Республике Узбекистан».

Обновление интернет-ресурсов биржи является одним из важнейших этапов реализации стратегии лидерского позиционирования компании в сфере электронной коммерции. Все изменения, внесенные на портале биржи, призваны обеспечить дополнительным удобством пользователей и расширить его целевую аудиторию.

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