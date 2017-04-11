В Национальной библиотеке Узбекистана прошёл семинар по повышению медиаграмотности молодёжи

7 апреля 2017 года в целях повышения медиаграмотности молодёжи при общении в социальных сетях и формирования этики и пользования информации на развлекательных сайтах в Национальной библиотеке Узбекистана прошёл семинар на тему «Соблюдение правил информационной безопасности в социальных сетях (на примере социальной сети davra.uz)».

В работе семинара, организованном совместно с ресурсным центром ZiyoNET при Министерстве народного образования Республики Узбекистан, приняли участие студенты Ташкентского университета информационных технологий, Ташкентского архитектурно-строительного института и пользователи библиотеки.

Специалисты ресурсного центра ZiyoNET при Министерстве народного образования М.Турдалиева, Д.Сиддикова и А.Абдукодирова отметили, что безопасность информации является безопасностью нации, что пользователям социальных сетей необходимо соблюдать Интернет культуру, которая поможет защитить молодое поколение от нездоровой информации.

М.Турдалиева рассказала об актуальных проблемах использования социальных сетей и ознакомила участников семинара с правилами безопасного пользования Интернетом. «Важно соблюдать правила поведения в социальных сетях. Надо знать, на что надо обращать внимание при загрузке личных фото- и видеофайлов, при передаче надлежащей информации другим лицам, о необходимости проверки достоверности информации, рассылаемой в социальных сетях.

Глубоко осознавая, что духовно-просветительское воспитание является важнейшим направлением нашей государственной политики, в нашем законодательстве разработан чёткий механизм в целях ограждения молодёжи от нездоровой информации», — отметила М.Турдалиева и ознакомила студентов с принципами работы социальной сети davra.uz. Также она представила информацию о необходимости формирования идеологического иммунитета, вопросам пользования социальными сетями и обратила внимание студентов на пагубное влияние информационного потока на сознание молодёжи, и в целях формирования у них информационной культуры призвала их к бдительности и грамотности в общении в социальных сетях.

Слушатели остались довольными наглядными презентациями, интерактивной беседой и ответами на интересовавшие их вопросы.

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