Почта Узбекистана – ВПС: расширение и улучшение качества почтовых операций

АО «Узбекистон почтаси» на постоянной основе осуществляет работу по поиску оптимальных решений улучшения качества предоставляемых физическим и юридическим лицам разнообразных услуг, модернизации производственного процесса обработки почтовой корреспонденции и прозрачности ее отслеживания.

Изучение международной почтовой практики показало, что сегодня почтовые операторы более 100 стран мира для выполнения подобных задач используют автоматизированную систему Internetional Postal System (IPS – Международная почтовая система), предоставляемую Всемирным Почтовым Союзом (ВПС).

В период с 3 по 7 апреля 2017 года в АО «Узбекистон почтаси» был принят менеджер технической поддержки Международного бюро ВПС г-н Казуо Камиширо. Целью его посещения г.Ташкента была презентация на тему «IPS и ее основные функции». В ходе презентации проведена подробная демонстрация функциональных возможностей IPS для специалистов почтовой отрасли Узбекистана.

В соответствии с программой пребывания представитель ВПС посетил филиалы АО «Узбекистон почтаси» “Халкаро почтамт” и “Тошкент почтамти” для наблюдения и оценки операций по приему входящих и исходящих почтовых отправлений. Также г-н К.Камиширо ознакомился с деятельностью ряда почтовых отделений города Ташкента и обсудил отдельные детали обработки почтовой корреспонденции.

По завершении своего визита г-н Казуо Камиширо представил заключительную презентацию с внесением указанных узбекской стороной необходимых дополнений для возможного внедрения и эффективного использования автоматизированной системы IPS на территории Узбекистана.

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