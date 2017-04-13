АК «DORI-DARMON» повышает квалификации и навыки сотрудников в сфере ИКТ

Сегодня необходимость ускоренной информатизации работы сотрудников не вызывает сомнений. Внедрение информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) в работу сотрудников компании является ключевым фактором, обеспечивающим ее конкурентоспособность на фармацевтическом рынке Республики.

Информатизация компании это не просто следование мировым тенденциям всеобщей информатизации, а возможность взаимодействия с мировым научным сообществом, общения на равных с ведущими мировыми фармацевтическими компаниями.

Во исполнения Постановления Кабинета Министров № 289 «О дополнительных мерах по повышению квалификации и навыков работников органов государственного и хозяйственного управления, государственной власти на местах и порядке проведения их аттестации по использованию в работе компьютерной техники и информационно-коммуникационных технологий» от 27 октября 2011 года АК «DORI-DARMON» ведется постоянная работа по повышению квалификации и навыков работников компании в сфере ИКТ. До 2017 года 326 сотрудников успешно прошли обучение.

В целях дальнейшего повышения эффективности использования ИКТ с 3 апреля по 6 апреля 2017 года дополнительное число сотрудников прошли обучение. Курсы, в которых приняли участие сотрудники офисов, аптек, были организованны для 12 человек.

Эти курсы включают в себя неделю учебной программы, после окончания и сдачи тестов по ним, будут вручены соответствующие сертификаты. В учебных курсах были освещены темы по обучению сотрудников, по повышению их знаний и квалификаций, в работе с программами Microsoft office, нормативно – правовыми актами, государственными интернет сайтами, порталами и др.

Открытость сотрудников к новым подходам и технологиям, и их готовность использовать новейшие инструменты информационных технологий в рабочем процессе говорит, что наряду с информатизацией компании, повышение знаний сотрудников является приоритетной задачей в повышении качества работы компании.

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