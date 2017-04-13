Чиновники сверяют часы: еженедельный коллегиальный семинар впервые прошел в открытом формате

13 апреля 2017 года в Государственном комитете Республики Узбекистан по архитектуре и строительству (Госархитектстрой) состоялся очередной “Еженедельный коллегиальный семинар” для представителей органов государственного управления.

Примечательно, что теперь чиновники будут сверять часы в открытом формате: в ведомственном мероприятии могут участвовать как руководители спецподразделений ответственных за внедрение и развитие ИКТ, так и представители заинтересованных профильных организаций и широкой общественности.

В частности, прошедший еженедельный коллегиальный семинар прошел с участием начальников подразделений, ответственных за внедрение информационно-коммуникационных технологий, так и других подведомственных организаций Госархитектстрой, представителей широкой общественности и СМИ.

В рамках семинара выступил главный специалист отдела по развитию информационно-коммуникационных технологий Госархитектстрой Камолиддин Ахмедов с докладом на тему «Стратегия внедрения и развития ИКТ в Госархитектстрой».

Начальник отдела Центра «Электронное правительство» Амиржон Носиров выступил с презентацией о состоянии внедрения и развития ИКТ, в том числе о роли Единого реестра государственных услуг форм и бланков, Портала открытых данных и

КИС «Лицензия» в органах государственного управления.

Исходя из повестки дня и прошедших переговоров, участниками выработаны соответствующие рекомендации и предложения.