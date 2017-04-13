Для поступления в Университет Инха в г. Ташкенте нужно предоставить официальный сертификат IELTS или TOEFL iBT

В этом году, как и в прошлом году, абитуриенты, которые хотят поступить в Университет Инха в г. Ташкенте (IUT) должны предоставить сертификат IELTS или TOEFL iBT.

Университет Инха в г. Ташкенте ежедневно получает звонки и обращения от абитуриентов, в которых они, в том числе, просят уточнить дату приёма документов и требования на этот год.

Заместитель начальника отдела по приёму и академическим вопросам IUT Бехзод Джалилов отметил: «Как и в прошлом году требования для абитуриентов остаются прежними. Прием документов будет осущуствляться в режиме онлайн. Для поступления в Университет Инха в г. Ташкенте они должны предоставить сертификаты IELTS или TOEFL iBT».

«Те абитуриенты, которые не имеют сертификата IELTS или TOEFL iBT и зарегистрировались в качестве абитуриента IUT, до 10 июля 2017 года должны самостоятельно получить такой сертификат от уполномоченного органа и предоставить в Университет Инха в г. Ташкенте. Отметим, что абитуриенты без сертификатов IELTS или TOEFL iBT не будут допущены к вступительным экзаменам», — добавил Джалилов.

Для создания дополнительных удобств абитуриентам Университет Инха в г. Ташкенте в сотрудничестве с Британским Советом организует закрытую сессию экзамена IELTS. Экзамен пройдет 8 июня 2017 года. Абитуриенты должны пройти регистрацию до 12 мая 2017 года. Поступающие могут обратиться в администрацию IUT для регистрации и получения дополнительной информации.

Бехзод Джалилов отметил, что эта сессия является последним шансом для абитуриентов получить сертификат IELTS, так как по данным Британского Совета, все даты на экзамены IELTS уже забронированы до августа месяца.

Альтернативно абитуриенты могут сдать экзамены TOEFL iBT®. Абитуриенты также могут зарегистрироваться на экзамены TOEFL iBT, которые пройдут 6 мая и 3 июня 2017 года, в здании Университета Инха в г. Ташкенте.

Бехзод Джалилов отметил, что обычно абитуриенты подают свои документы в вузы за несколько дней до окончания приёмной кампании и многие не успевают вовремя зарегистрироваться на экзамены IELTS или TOEFL iBT.

«Мы призываем абитуриентов, которые хотят поступить в Университет Инха в г. Ташкенте, воспользоваться предоставленной возможностью и вовремя получить сертификат IELTS или TOEFL», — добавил он.

Отметим, что прием документов будет осуществляться на сайте университета (www.inha.uz) с 17 апреля по 10 июля 2017 года. На сайте абитуриенты должны заполнить соответствующую анкету и прикрепить копии следующих документов в электронном виде – паспорта, диплома об окончании академического лицея или профессионального колледжа (если абитуринет не получил диплом, предоставляется справка от лицея или колледжа), сертификата о сдаче экзамена IELTS или TOEFL (если абитуринет не имеет сертификат, нужно предоставить квитанцию о регистрации на экзамен IELTS или TOEFL) и фотографию размером 3,5х4,5.

Источник: пресс-релиз