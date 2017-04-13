Еженедельный коллегиальный семинар в Центре «Электронное правительство»

11 апреля 2017 года в Центре “Электронное правительство» состоялся «Еженедельный коллегиальный семинар» для представителей органов хозяйственного управления.

В семинаре приняли участие представители ИКТ-спецподразделений органов хозяйственного управления.

В рамках семинара участники ознакомились с докладом руководителя сектора по развитию информационных ресурсов и интерактивных служб АКБ «Асака» С.Саидова на тему «Проблемы и перспективы внедрения информационно-коммуникационных технологий».

Кроме того, в рамках мероприятия в целях широкого внедрения и развития ИКТ органами хозяйственного управления, специалистом Центра «Электронное правительство» С.Максудовой в формате расширенной презентации участникам предоставлена необходимая информация.

Исходя из повестки дня и прошедших переговоров, в рамках недельного коллегиального семинара организациями выработаны соответствующие рекомендации и предложения.

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