Еженедельный коллегиальный семинар в Центре «Электронное правительство»
13 апреля 2017
Рубрика: Конференции, семинары и презентации.
Автор: Редакция журнала.
11 апреля 2017 года в Центре “Электронное правительство» состоялся «Еженедельный коллегиальный семинар» для представителей органов хозяйственного управления.
В семинаре приняли участие представители ИКТ-спецподразделений органов хозяйственного управления.
В рамках семинара участники ознакомились с докладом руководителя сектора по развитию информационных ресурсов и интерактивных служб АКБ «Асака» С.Саидова на тему «Проблемы и перспективы внедрения информационно-коммуникационных технологий».
Кроме того, в рамках мероприятия в целях широкого внедрения и развития ИКТ органами хозяйственного управления, специалистом Центра «Электронное правительство» С.Максудовой в формате расширенной презентации участникам предоставлена необходимая информация.
Исходя из повестки дня и прошедших переговоров, в рамках недельного коллегиального семинара организациями выработаны соответствующие рекомендации и предложения.