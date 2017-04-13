HAS-2017 — Huawei стремится в «облака»

11 апреля компания Huawei в очередной раз собрала более 500 аналитиков и руководителей бизнеса в сфере высоких технологий на ежегодном Глобальном аналитическом саммите (HAS-2017) в Шэньчжэне (Китай).

На 14-том Саммите компания представила свое видение будущего развития компании и озвучила о достижениях и практических реализациях в сфере облачных решений, видео технологий, Интернет-вещей (IoT), Искусственного Интеллекта (AI) и «цифрового преобразования».

Открытие мероприятия началось с выступления действующего Исполнительного директора Huawei Эрик Сюй (Eric Xu). Директор компании представил углубленный обзор стратегии Huawei. «Путешествие в мир интеллекта уже началось» — сказал он. «Исследования и инновации в технологиях много лет являются движущей силой развития отраслей экономики и представляют бизнесу огромные возможности. Сосредоточив свое внимание на развитие ИКТ инфраструктуры и смарт-устройств (умных), мы задействуем мир интеллекта и ускорим процессы его приближения».

Эрик Сюй отметил, что развитие «облачных» услуг уже стало основой для развития бизнеса и «начиная с 2017 года Huawei сфокусирует свои разработки на предоставление публичных облачных услуг. Мы будем инвестировать в создание открытых и надежных «облачных» платформ, которые будут базироваться на «облачных» сервисах Huawei (Huawei Cloud Family)». Данная инфраструктура включает в себя: как сеть общедоступных облачных хранилищ, которые будут разработаны совместно с операторами, так и публичные «облачные» сервисы непосредственно компании Huawei.

Отдельно затронут вопрос «цифрового преобразования». Вильям Сюй (William Xu), исполнительный директор и директор по маркетингу стратегии дополнил описание реализуемой стратегии перехода к облачным технологиям. «Цифровое преобразование открывает огромные новые возможности для роста доходности в традиционных отраслях экономики. Это естественно, что промышленные сферы готовы задействовать и использовать этот потенциал. Согласно данным Индекса сетевого взаимодействия (Global Connectivity Index, GCI) «цифровизация» набирает обороты во всем мире. Инвестирование «облачных» технологий наращиваются на региональных и национальных уровнях и заметно более широкое применение «облачных» технологий. Это поможет цифровому преобразованию промышлености в очень быстрые сроки».

Цифровая трансформация – использование современных технологий для кардинального повышения производительности и ценности предприятий.

Развитая ИКТ инфраструктура является важной опорой национального экономического роста, и, в частности, «облачные» технологии — один из ключей мощного толчка для развития. Именно поэтому, компания Huawei рекомендует странам и отраслям экономики обратить свое внимание на цифровую трансформацию, как на драйвер роста и добиваться более усиленного развития и более широкого инвестирования в такие области, как «облачные» технологии, Интернет-вещей (IoT) и Большие данные (Big data) для того, чтобы «пожинать плоды технологического развития», сказал Вильям Сюй.

В своем выступлении Райан Дин (Ryan Ding), исполнительный директор и президент по продуктам и решениям компании Huawei, напомнил присутствующим, что «в ходе прошлогоднего саммита, мы взяли на себя обязательство пропагандировать, поощрять и поддерживать эволюцию развития решения All-Cloud (Все в облаке). Мы достигли этого, и теперь акцент компании нацелен на то, что бы придать взрывной рост развитию All-Cloud и ускорить коммерциализацию. Кроме того, пока мы стоим на пороге триллионного видеорынка, компания Huawei также позиционирует себя как катализатор цифровой трансформации вертикальных отраслей, улучшая сетевое взаимодействие и ускоряя глобальные цифровые преобразования».

Ни одна компания в одиночку не может самостоятельно удовлетворить разнообразные потребности разных клиентов, поэтом сотрудничество с партнерами для Huawei имеет огромное значение. Райан Дин отдельно отметил, что компания «приглашает партнеров с распростертыми объятиями, чтобы совместно дать новый толчок для прогрессивного роста в ИТ инфраструктуры и создания новых экосистем».

Первый Глобальный аналитический саммит (HAS) прошел в 2004 году и проводится ежегодно на протяжении 14 лет. В этом году саммит проходил с 11 по 13 апреля и включал в себя несколько параллельных сессий. В число участников входили отраслевые эксперты со всего мира, что позволяет с различных сторон рассмотреть вопросы, обсуждаемые на Саммите.