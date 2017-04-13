В аэропорту Самарканда пресечен незаконный ввоз беспилотника

Сотрудниками Управления ГТК по Самаркандской области в ходе проведения таможенного контроля пассажиров рейса «Санкт-Петербург–Самарканд» в ручной клади гражданина Республики Узбекистан, жителя Навоийской области Ф. Амонова обнаружен беспилотный летательный аппарат, не указанный в пассажирской таможенной декларации.

По факту незаконного ввоза на территорию Республики Узбекистан беспилотного летательного аппарата модели «SYMA» в отношении гражданина Ф.Амонова оформлено административное дело, вещественное доказательство изъято в установленном порядке.

Изъятый беспилотник оснащён видеокамерой, датчиком барометра, имеет функцию дистанционной трансляции видеоизображения на смартфон.

17 марта 2017 года решением Самаркандского городского суда по уголовным делам гражданин Ф.Амонов признан совершившим правонарушение, предусмотренное частью первой статьи 227-19 Кодекса об административной ответственности Республики Узбекистан, в отношении него наложен штраф в трехкратном размере минимальной заработной платы.

В соответствии с решением суда беспилотный летательный аппарат, изъятый в рамках административного дела в качестве вещественного доказательства, в установленном порядке будет уничтожен.

Решение суда вступило в силу по истечении десяти дней после его принятия.

Напомним, что в соответствии с Постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан «О мерах по предупреждению несанкционированного использования беспилотных летательных аппаратов в воздушном пространстве Республики Узбекистан» №322 от 26 ноября 2014 года на территории Узбекистана с 1 января 2015 года введен запрет на ввоз, реализацию и использование беспилотных летательных аппаратов за исключением случаев, предусмотренных отдельными решениями правительства.

Данный документ был принят в целях обеспечения безопасности полетов воздушных судов и предотвращения несанкционированного использования воздушного пространства Республики Узбекистан беспилотными летательными аппаратами.

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