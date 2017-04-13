В Центре обеспечения информационной безопасности проведен семинар на тему «Кибербезопасность компьютерных систем»

13 апреля 2017 года в Центре обеспечения информационной безопасности проведен семинар на тему «Кибербезопасность компьютерных систем».

Семинар проведен специалистами компании Inverson Technologies SA.

Тематика семинара сама по себе является обширной. Докладчиком дана информация по широкому спектру вопросов обеспечения информационной и кибербезопасности, включая физическую безопасность различных объектов. Дана информация о технических мерах по организации защиты информации. Докладчиком также приведены примеры различных видов атак и угроз (внешних и внутренних) информационной безопасности. Описаны виды уязвимостей и рекомендации по их устранению, особенности и характеристики средств обеспечения информационной безопасности.

На семинаре в качестве слушателей также приняли участие специалисты подведомственных организаций Мининфокома.

Сотрудничество между Мининфоком и компанией Inverson Technologies SA имеет достаточно долгий опыт. Сторонами совместно реализованы ряд проектов, направленных на развитие ИКТ. Проведенный семинар также явился продолжением установленного сотрудничества.

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