В ТУИТ организовано мероприятие «Устозлар таълими – хаёт муаллими»

В целях выполнения задач, определенных на встрече членов Академии наук, ректоров ведущих вузов Узбекистана с Президентом Республики Узбекистан, которая прошла 30 декабря 2016 г. для преподавателей, молодых ученых и одаренных студентов факультета «Информационная безопасность» Ташкентского университета информационных технологий имени Мухаммада ал-Хоразмий было организовано духовно-просветительское мероприятие «Устозлар таълими – хаёт муаллими» с участием академика Академии наук Узбекистана, доктора технических наук Тулкина Файзиевича Бекмурадова.

В ходе встречи академик Т.Ф. Бекмурадов поделился опытом ведения научной деятельности, дал необходимые советы молодым ученым и одаренным студентам.

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