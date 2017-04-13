В ТУИТ стартует первый этап Республиканской олимпиады «Информатика и информационные технологии»
13 апреля 2017
Рубрика: События.
Автор: Редакция журнала.
Как сообщают организаторы, первый этап Республиканской олимпиады по предмету «Информатика и информационные технологии» будет проводиться в Ташкентском университете информационных технологий имени Мухаммада ал-Хоразмий 15 апреля 2017 года.
Студентов, желающих принять участие в Олимпиаде, организаторы просят пройти регистрацию до 14 апреля по адресу
http://acm.tuit.uz/olimp2017.php.
В Facebook
В Twitter
В Telegram
В Одноклассники
ВКонтакте