Эксперты USAID ознакомились с развитием электронного правительства в Узбекистане

О том, как работает система, какие результаты уже достигнуты, и что будет внедрено и реализовано в перспективе, представителям Агентства по международному сотрудничеству США рассказал Директор Центра «Электронное правительство» Шерзод Хабибуллаев.

Он также подробно ознакомил экспертов с широкомасштабными реформами, проводимыми в Узбекистане, в рамках развития системы онлайн-правительства.

Представитель USAID Доктор Шон Робертс, в свою очередь, обратил внимание на то, как стремительно развивается электронное правительство в стране, а также приоритетность этого направления в государственной политике.

В частности, было отмечено, что в Узбекистане для развития электронного правительства разработан отдельный Закон.

Кроме того, участники встречи подробно остановились на том, что внедрение онлайн-госуслуг и инноваций в области госуправления выделены первостепенной задачей Стратегии действий по дальнейшему развитию Республики Узбекистан в 2017-2021 годах.

Напомним, что визит USAID в Узбекистан нацелен на оценку текущих проектов Агентства, а также обмен мнениями по перспективным направлениям сотрудничества с Узбекистаном, в том числе, определение приоритетов в области здравоохранения, экономического развития, демократии и государственного управления.

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