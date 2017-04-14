Индекс открытости – фактор эффективности

Обеспечение открытости деятельности органов государственной власти и управления является одним из важных механизмов демократизации системы государственного управления в Республике Узбекистан.

В Стратегии действий по пяти приоритетным направлениям развития Республики Узбекистан в 2017-2021 годах обеспечение открытости деятельности органов государственной власти и управления, внедрение современных форм предоставления информации, касающейся прав, свобод и законных интересов физических и юридических лиц определено в качестве приоритетного направления реформирования системы государственного управления.

Правовой основой реализации крупномасштабных мер в данной сфере являются конституционно закрепленные нормы, обеспечивающие открытость деятельности госорганов, а также принятый в 2014 году специальный Закон Республики Узбекистан «Об открытости деятельности органов государственной власти и управления». Данный закон обеспечивает правовые гарантии доступа пользователей к общественно-значимой информации, определяет формы и методы обеспечения открытости деятельности госорганов, устанавливает четкие механизмы информационного взаимодействия госорганов с обществом.

В целях обеспечения исполнения требований законодательства, повышения эффективности деятельности госорганов в 2015 году принято Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан «Об осуществлении комплекса мер, направленных на реализацию положений Закона Республики Узбекистан «Об открытости деятельности органов государственной власти и управления».

Данным постановлением правительства сформирован Общественный совет по координации и мониторингу деятельности по обеспечению открытости деятельности органов государственной власти и управления, со стороны которого разработаны Методика мониторинга и оценки открытости деятельности органов государственной власти и управления, а также Регламент по обеспечению открытости деятельности органов государственной власти и управления. На основе данных документов Общественным советом начата реализация мер по мониторингу и оценке открытости деятельности органов государственной власти и управления.

На проведенном 14 апреля текущего года мероприятии Общественным советом проведена презентация рейтинга «Индекс открытости» органов государственной власти и управления по состоянию на 1 января 2017 года.

Анализ рейтинговых показателей «индекса открытости» показывает, что в целом органами государственной власти и управления проводится большая работа по обеспечению эффективной реализации закона об открытости, создаются необходимые условия для доступа граждан к общественно-значимой информации, находящейся в распоряжении государственных органов. Особый динамизм приобрела деятельность госорганов по обеспечению своей открытости в рамках реализации мер, предусмотренных Государственной программой Года диалога с народом и интересов человека.

При этом рейтинговые показатели наглядно показывают, что в отдельных государственных органах этим вопросам уделяется еще недостаточно внимания, имеют место случаи игнорирования требования законодательства об открытости, нарушения информационных прав граждан.

В индекс открытости включены 47 органов государственной власти и показатели по обеспечения их открытости деятельности, — говорит депутат Законодательной палаты Олий Мажлиса Расул Кушербаев. — Эти данные позволяют определить, какое министерство или территориальный орган управления работают лучше. Главная цель индекса открытости не просто оценка: важно то, что министерств и территориальные органы с плохим рейтингом, видели это и старались изменить ситуацию в лучшую сторону, чтобы граждане имели возможность ознакомиться с их деятельностью и могли объективно оценить их работу.

Меры мониторинга «индекса открытости» государственных органов, осуществляемых Общественным советом, рассматриваются как эффективный институт общественного контроля, механизм активизации участия институтов гражданского общества в процессах повышения эффективности системы государственного управления. Итоги мониторинга могут быть использованы органами государственной власти и управления в улучшении своей деятельности по установлению тесных коммуникационных связей с общественностью, выработки стратегии выработки эффективной корпоративной информационной политики.

Общественным советом, с участием экспертного сообщества будут продолжены работы по проведению мониторинга и оценке открытости деятельности органов государственной власти и управления и дважды в год (по состоянию на 1 января и 1 июля). Итоговые рейтинги «индекса открытости» будут публиковаться на официальном веб-сайте Общественного совета (www.ochiqlik.uz).

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