Мининфоком рекомендует покупать телевизоры, поддерживающие стандарт DVB-T2

Сегодня в Узбекистане широко внедряется цифровое телевидение стандарта DVB-T2. Старые аналоговые стандарты телевещания уходят в прошлое, поэтому пользователям, планирующим приобретение нового телевизора необходимо обязательно обратить внимание на наличие в нем поддержки стандарта цифрового вещания стандарта DVB-T2. Мы попытаемся рассказать: как и зачем это нужно сделать во время.

Главное преимущество цифрового телевидения — это сама картинка. Цифровая обработка изображения в процессе передачи и приема позволяет достичь гораздо более высокого качества. Прежде редко у кого дома телевизор показывал идеальную картинку, чаще изображение сопровождалось рябью, разного рода помехами, дергалось, пропадало. В новом формате влияние помех на четкость существенно минимизировалось. При этом уже два национальных телеканала вещают в формате высокой четкости HD. Один из них негосударственный телеканал, начавший вещание буквально в прошлом месяце. Другие телеканалы также планируют поэтапный переход к вещанию в HD качестве. Для подготовки к данному переходу требуется не только оснащение этих телеканалов новейшим оборудованием для создания HD контента, но и поэтапное отключение аналогового вещания для освобождения необходимого частотного диапазона для новых HD каналов.

Внедрение цифрового телевидения в стране способствовало появлению новых телеканалов — как государственных, так и негосударственных. За последние пять лет создано 8 государственных и 5 негосударственных телеканалов.

Это касается и звука, который раньше мог быть с посторонними шумами и шипением. Преимущество цифрового формата — возможность передавать стереозвук и звук в формате 5.1. Теперь к телевизору можно подключить пять обычных и одну низкочастотную колонку, создав домашний кинотеатр с так называемым эффектом присутствия.

Большинство современных телевизоров, в частности, выпускающиеся в Узбекистане, имеют встроенный цифровой тюнер, который поддерживает стандарт DVB-T2. В дополнение к нему потребуется лишь обычная антенна. Поэтому Мининфоком рекомендует телезрителям, чтобы при покупке телевизоров обращать внимание на поддержку телевизора стандарта DVB-T2.

Немного статистики по переходу Узбекистана на цифровое вещание. По итогам первого квартала 2017 года уровень охвата населения Узбекистана цифровым телевещанием составил 95%. Этот показатель достигнут благодаря установке по всей стране 369 передатчиков цифрового телевидения.

Стратегией действий по пяти приоритетным направлениям развития Республики Узбекистан в 2017-2021 годах отдельным пунктом отмечена установка оборудования для цифрового вещания. До конца года будет установлено еще 25 мощных цифровых телепередатчиков в крупных городах и районных центрах и 293 передатчиков малой мощности в удаленных и труднодоступных населенных пунктах.

Источник