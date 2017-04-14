Ucell-Express. Новая инициатива от оператора связи!

Быстрота, качество предоставления сервиса. Они стали мотивом в реализации новой инициативы Компании Ucell. Проект создания express-офисов нацелен на более полное удовлетворение обращений свыше 9 миллионов жителей республики – абонентов мобильного оператора.

Как сообщает Пресс-офис компании, новый формат разработан и внедряется департаментом управления каналами продаж и обслуживания Ucell. В рамках инициативы организация таких «быстрых» пунктов намечается по всей территории республики. Первые express-офисы уже приступили к работе в Чиланзарском и Яшнабадском районах города Ташкент. По подсчетам, ежемесячно в них будет обслуживаться от 800 до 1000 клиентов.

Комментирует Дурбек Саттаров, директор департамента управления каналами продаж и обслуживания компании Ucell: «Развитие инфраструктуры нашей компании посредством создания express-офисов направлено на дальнейшее повышение эффективности и результативности обслуживания абонентов, а также предоставления услуг жителям всех районов. Кроме того, в каждом из них будут трудоустроены молодые специалисты, что станет вкладом компании в решение вопросов обеспечения занятости населения».

В express-офисах компании Ucell пользователи могут получить информацию относительно вопросов подключения к сети мобильного оператора, о тарифах и планах на сотовую связь и интернет, получить ответы на многие другие интересующие вопросы.

Как ожидается, такие подразделения компании в регионах страны появятся в течение 2017 года.

Ucell продолжит инвестировать в инфраструктуру сети, устанавливать антенны и расширять зону покрытия. Количество клиентов, которые используют интернет и услуги растет в геометрической прогрессии, что говорит о доступности и качестве интернет-услуг оператора. Сеть собственных офисов обслуживания абонентов, также растет, принося современные стандарты качества во все уголки Узбекистана. На сегодняшний день у Компании Ucell 36 точек обслуживания клиентов по всей стране.

Источник: пресс-релиз компании

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