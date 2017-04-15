КиберАзиада 2017! Весенние игры KIPS для региона СТАН!

27 апреля 2017 года состоится чемпионат по отражению киберугроз в Казахстане, Средней Азии и Монголии — КиберАзиада 2017. Весенние игры KIPS для региона СТАН. Соревнуйтесь с другими участниками и узнавайте о способах борьбы с киберугрозами в условиях неполной информации, неопределенной обстановки и ограниченного бюджета.

KasperskyInteractiveProtectionSimulation (KIPS) – игровой тренинг, который повышает осведомленность руководителей и принимающих решения сотрудников об угрозах в сфере информационной безопасности. В условиях реалистичных атак командам необходимо найти баланс между приоритетами технологического процесса, бизнеса и безопасности.

В ходе игры каждая команда сталкивается с неожиданными угрозами, которые она должна решить за отведенное на ход время. Каждое действие команды-участника в ответ на происходящие события определяет дальнейшее развитие сценария и, в конечном итоге, — полученную (или неполученную) прибыль «предприятия».

КАК ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ

КиберАзиада 2017 — онлайн-соревнование, организованное «Лабораторией Касперского» — пройдет 27 апреля 2017 года с 14:00 до 16:00 по времени Алматы (GMT +6)..

Участники должны сформировать команду численностью до 3 человек, работающих в одной компании. Участвовать могут сотрудники любого департамента, необязательно связанные с IT и безопасностью.

Ко времени начала игры участники должны собраться в одной комнате. Если от компании участвуют несколько команд, им лучше собраться в разных комнатах, чтобы не слышать друг друга – каждая команда должна разработать свою стратегию защиты. Рейтинг команд обновляется после каждого хода.

У каждой команды должны быть ноутбук/планшет с доступом в интернет, браузером Chrome и колонки (дополнительно можно подключить микрофон)

Во время игры участников будет инструктировать тренер «Лаборатории Касперского». Игра пройдет на русском языке, хотя сама игра доступна и на других языках, в том числе английском, испанском немецком и др.

Три команды, набравшие наибольшее количество очков в игре (согласно Условиям победы), получают призы «Лаборатории Касперского».

Если вы готовы участвовать, то регистрируйтесь прямо сейчас! Количество участников — ограничено. Команду регистрирует капитан. На указанный при регистрации адрес за день до соревнования будут отправлены необходимые инструкции.

Подробности на сайте https://blog.kaspersky.kz/cyberasia/

Источник: пресс-релиз компании