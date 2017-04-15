Мы продолжаем изучать и внедрять лучшие международные практики

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Эксперт Центра “Электронное правительство”, г-н Чо Чол Су презентовал опыт Южной Кореи.

С темой “Оценки текущего состояния проектов правительства Южной Кореи” международный эксперт ЦЭП выступил в рамках научно-практической конференции “Роль зарубежного опыта в использовании ИКТ в государтсвенном управлении”. Мероприятие прошло в Академии государственного управления при Президенте Республики Узбекистан.

В рамках мероприятия эксперты обсудили перспективы развития электронных госуслуг в Узбекистане. А также подробно остановились на значении в этом процессе системы открытых данных и работы центров “Единое окно”.

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