Навстречу 25-летия Центра научно-технических и маркетинговых исследований

В октябре 2017 года ЦНТМИ ГУП «UNICON.UZ» Министерства информационных технологий и коммуникаций Республики Узбекистан исполняется 25 лет со дня образования

В 1992 году был создан НИЦ, основными задачами которого были определены исследования широкого спектра проблем развития отрасли связи и разработки проектов Законов Республики Узбекистан, концепций, программ, нормативных документов предложений и рекомендаций по развитию функционированию отрасли, включая информационную безопасность. Исторически сложилось так, что Центр стал основоположником научных исследований в области связи, информатизации и информационных коммуникаций, информационной безопасности и других направлений для всех секторов экономики страны.

Мы искренне признательны и благодарны создателям Научно-исследовательского центра, той блестящей плеяде специалистов и ученых и практиков, работавших в НИЦ и работающих в настоящее время, — нашим учителям, которые в течение десятилетий формировали научные школы и направления исследований в области научных и практических исследований в области телекоммуникации и информационно- коммуникационных технологий, обеспечивали непрерывное развитие в отрасли связи. Эти исследования и разработки и сейчас во многом являются тем стержнем, тем солидным научным фундаментом, который обеспечивает преемственность, конкурентоспособность и укрепление научного потенциала современного Центра научно-технических и маркетинговых исследований, его развитие в новых условиях.

Особые слова благодарности – уполномоченному органу в сфере телекоммуникаций Министерству по развитию информационных коммуникаций и технологий Республики Узбекистан за помощь и поддержку в становлении и развитии ЦНТМИ, укреплении его научно-технического потенциала.

25 лет — это не только круглая дата, это еще и веха в осмыслении того, что сделано и что еще предстоит сделать в перспективе для развития секторов экономики страны, в прикладных и фундаментальных научных исследованиях и разработках, выполняемых в интересах отрасли.

ЦНТМИ по праву гордится многими своими специалистами, которые в разные годы и на разных должностях работали в его стенах, а затем занимали и занимают высокие должности в органах государственной власти, стали крупными учеными, основателями и лидерами ведущих научных школ в области телекоммуникаций, информационных технологий и информационной безопасности.

В преддверии 25-летия мы обращаемся ко всем, кто работал и продолжает трудиться в ЦНТМИ, участвовал непосредственно в научных разработках, в мероприятиях, организованных Центром. Если вы хотите рассказать или написать что-то интересное (пусть это будут несколько предложений, 1-2 странички), просим Вас это сделать. И совершенно не важно, какую форму вы изберете для своего материала: биографию любимого наставника; свою автобиографию; эссе на выбранную вами тему; научную статью; воспоминания и размышления о том, что вам лично дала работа в Центре, о каких-то интересных моментах, событиях и мероприятиях в жизни Центра, о людях, связанных с Центром. Вы можете нам также присылать электронные версии, отсканированные фотографии с соответствующими комментариями, запечатлевших историю и современность нашей организации, ее сотрудников, события и мероприятия. Мы будем рады и благодарны Вам за любую форму участия в подготовке к юбилею.

Просьба материалы направлять на адрес электронной почты:u.umida@unicon.uz с пометкой «К юбилею».

Мы предполагаем данные материалы разместить в разделе нашего сайта.

Заранее благодарим Вас за оказанную поддержку в подготовке материалов, посвященных славной дате ЦНТМИ – 25-летию.

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