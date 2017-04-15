Новый сервис от UzRobot стал доступен для держателей международных пластиковых карт ЧАКБ «Ориент Финанс»

Анонсированный в рамках выставки банковских технологий BankExpo 2017 совместный с ООО «ROBOT SERVICE» новый проект расширяет возможности держателей международных пластиковых карт ЧАКБ «Ориент Финанс» и позволяет им управлять своей картой вне зависимости от местонахождения.

ЧАКБ «Ориент Финанс» запустил совместный проект с UzRobot (торговая марка ООО «ROBOT SERVICE»), который создает новые возможности по управлению своими средствами для держателей международных пластиковых карт банка.

Данный сервис основан на платформе мобильного сервиса Telegram, в рамках которого клиентам ЧАКБ «Ориент Финанс» предоставляется возможность получать информацию обо всех осуществляемых операциях по карте, о состоянии счета и т.д. в режиме реального времени.

Как известно, находясь в зарубежной поездке, особенно важно иметь полную информацию о состоянии своего счета и полную информацию о совершенных по международной пластиковой карте транзакциях и при это не зависеть от своего мобильного номера. Также, немаловажно иметь при необходимости оперативную возможность блокировать карту для минимизации риска потери средств на карте, в случае ее утери. Все эти возможности теперь доступны держателям международных пластиковых карт ЧАКБ «Ориент Финанс» вне зависимости от их нахождения и страны пребывания, наличия подключенной услуги роуминга и т.д., так как в рамках запущенного сервиса Telegram-bot, данной платформе достаточно наличия доступа в интернет (например, по технологии WiFi в отеле или ином публичном месте) и любого устройства поддерживающего установку мессенджера Telegram.

В рамках запущенного проекта планируется дальнейшее развитие функционала данного Telegram bot, для предоставления еще более широких возможностей клиентам ЧАКБ «Ориент Финанс».

Подробная информация по установке и подключению к услуге можно найти на сайте банка и в самом приложении Telegram по адресу @Card_Ofb_Bot.