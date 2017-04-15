Опубликована программа Usenet 2017

25 апреля пройдет четвертая по счету Международная Digital-конференция Usenet. Мероприятие пройдет в обновленном формате: ожидаются две параллельные сессии, Круглый стол и множество интересных активностей на площадке проведения мероприятия. Ключевые темы этого года: digital-экономика, электронная коммерция, мобайл, современные рекламные технологии, замеры рынка, маркетинг, медиа, PR.

В конференции примут участие специалисты, которые регулярно выступают на профильных мероприятиях. У них за плечами десятки успешных кейсов. Их знания и опыт можно считать уникальными, а инструменты, которыми они поделятся, сразу использовать на практике.

Значимым событием конференции станет проведение Круглого стола на тему: «Развитие мобильного ШПД в 2017-2021 гг. Расширение 3G, внедрение 4G и переход к 5G: технологии, инвестиции, интернет вещей». Состав участников встречи: руководство Министерства по развитию информационных технологий и коммуникаций Республики Узбекистан, CEO и CTO компаний мобильного рынка.

Организатор конференции — агентство Ledokol Group. Мероприятие проводится при поддержке Министерства по развитию информационных технологий и коммуникаций Республики Узбекистан, Центра развития системы «Электронное правительство» и Центра UZINFOCOM. Генеральный спонсор — Beeline Uzbekistan. Cпонсоры конференции: система мобильного банкинга Click и социальная сеть «Одноклассники». Генеральный информационный спонсор — «Яндекс».

Следить за событиями конференции можно на сайте мероприятия, на странице Usenet в социальных сетях, на сайтах инфо-партнеров, через Telegram-канал.

Участие в мероприятии бесплатное. Вход строго по пригласительным. Для того, чтобы принять участие необходимо подать заявку на сайте конференции. Дата и место проведения: 25 апреля, гостиница International Hotel Tashkent.

С программой конференции можно ознакомится на сайте мероприятия.