В Национальной библиотеке Узбекистана прошёл семинар на тему: «Положительные и отрицательные стороны социальных сетей и мессенджеров»

14 апреля 2017 года в Национальной библиотеке Узбекистана прошёл семинар на тему: «Положительные и отрицательные стороны социальных сетей и мессенджеров». В семинаре, где обсуждались негативные и позитивные аспекты социальных сетей и различных мессенджеров, приняли участие студенты Ташкентского университета информационных технологий, Ташкентского архитектурно-строительного института.

Специалист отдела обеспечения информационной безопасности Республиканского центра духовности и пропаганды Х.Далиев провёл беседу со студентами о пользе и вреде, преимуществах и проблемах социальных сетей и мессенджеров. Х.Далиев отметил негативное и позитивное влияние социальных сетей и мессенджеров на духовно-нравственное мировоззрение и внутреннюю культуру подрастающего поколения. Он говорил о необходимости проведения подобных бесед с молодёжью и разъяснения им пагубного влияния неправильного общения в социальных сетях. Также, Х.Далиев представил презентацию, подготовленную специалистами Республиканского центра духовности и пропаганды.

Выражая и обосновывая свои мнения касательно «плюсов» и «минусов» общения в социальных сетях и различных мессенджерах, студенты пришли к выводу, что на этот вопрос невозможно ответить однозначно. Среди положительных сторон общения в социальных сетях, были названы: возможность общаться с людьми со всего мира без ограничения, доступность дистанционного обучения, обмен идеями и проектами, поиск людей со схожими интересами, расширение круга общения и т.п.. А отрицательными сторонами общения в социальных сетях назвали угрозы, осуществляемые через социальные сети, подстрекательские идеи, негативно влияющие на сознание молодёжи и отрицательные последствия некультурности, скрывающиеся под маской «массовой культуры» и подобные явления.

Участники мероприятия выразили свои впечатления, получили ответы на все интересовавшие их вопросы и поблагодарили организаторов за выбор актуальной темы.

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