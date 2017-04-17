Startup #29: концепты социальных стартапов, женские интернет-магазины, социальный навигатор, немного кофе и девушки в IT

Startup #29 состоялся 15 апреля 2017 в аудитории ИНХА-университета. Мероприятие представляло собой воплощенную картину гендерного баланса, трудно достижимого в IT-сфере в целом по миру, а не только в ситуации Средней Азии. В программе — парочка «женских стартапов», три отличных концепта социальных приложений, размышления об уровне подготовки IT-специалистов, рассказ о международном конкурсе для девушек Technovation Uzbekistan и дискуссия на тему «зачем Ташкенту столько кофеен».

Рагида Нурмухаметова, cо-основатель проектов Tryam.uz и Beautybox.uz, рассказала о том, как работают интернет-магазины в женской интерпретации.

Не каждая женщина может из ничего сделать скандал, шляпку и интернет-магазины в количестве двух штук. За плечами Рагиды — богатый опыт, «который обязательно пригодится в жизни, даже если мы об этом не догадываемся». Команда под ее руководством создала два классных проекта для женской аудитории: Beautybox.uz — сервис доставки коробочек с парфюмерными и косметическими сюрпризами, и Tryam.uz — сервис продажи подарков, аксессуаров и одежды от наших хенд-мейдеров.

«Трям!» — позитивный симпатичный сервис, на витрине которого вы найдете подарки, аксессуары и одежду для женщин, детей и даже мужчин. «Трям!» предлагает интересные, забавные, удивительно красивые, временами — неповторимые вещи, созданные с любовью талантливыми людьми, а также воплощает разные идеи праздников, которые команда готова осуществить вместе с вами.

В каждой коробочке Beauty Box — 5-7 единиц косметики: пробники (которые помогают выбрать именно то, что надо, избегая дорогостоящей покупки), малые и полноразмерные тюбики и флаконы, интересные аксессуары и приятные мелочи. Заказывая Beauty Box, вы не знаете, что будет внутри, — сюрприз! 120 тысяч сумов за неизвестность и приятное предвкушение — вполне разумная цена. Коробочки доставляет импозантный, но надежный и проверенный курьер, он же — любимец заказчиц Beauty Box, — едва ощутимый, но ценный бонус отличного сервиса и один из факторов, способствующих успеху.

Beauty Box’у чуть больше трех месяцев, а он уже имеет базу подписчиков из разных уголков Узбекистана, которые в период от 3 до 6 месяцев ежемесячно получают по своей коробочке. Доверие к проекту — высоко: 60% клиентов — постоянные покупатели бьюти-продуктов. На Beauty Box работает три способа оплаты, включая Payme.

Проекты Рагиды работают по принципу: «хочешь сделать хорошо — сделай сам». Своими силами команда решает вопросы разработки сайта, продвижения в интернете (выбираются интернет-каналы, приводящие целевую аудиторию), бухгалтерии, фотографий.

В планах — выход на зарубежный рынок, увеличение ассортимента, совершенствование программы лояльности. Сегодня сервисы на стадии окупаемости: команде хватает на хлеб с маслом. После того, как будет налажен и запущен механизм продаж за рубеж, будет оставаться и на икру.

Боходир Аюпов, специалист в области управления проектами, выступил с презентацией «Холостой выстрел в сферу ИКТ. Или как починить водопровод ИКТ специалистов в стране».

Боходир, признавшись в любви к родине и высказав гордость за каждое ее достижение, выступил с конструктивной критикой некоторых шагов, направленных на развитие политики ИКТ в Узбекистане.

«Мы создаем очень дорогую гостиницу посредине пустыни, заведомо зная, что клиентов — пользователей — не будет». Правительство на протяжении долгих лет чуть не ежегодно предпринимает решительные шаги: совершенствуется нормативно-правовая база, создаются льготы и условия для предпринимательства в разработке ПО, запускаются и функционируют проекты в сфере электронного правительства, планируется создание технопарка. А ИКТ и ныне там…

Частный сектор не до конца понимает преимущества внедрения информационных технологий, способных размыть географические границы и увеличить в разы клиентскую базу. Государственный сектор не осознает, сколько можно сэкономить при автоматизации услуг. Нет адекватного количества специалистов, ибо нет спроса на их услуги, — нет компаний, которые бы эти услуги запрашивали.

Студенты, даже закончив профильный вуз, не выбирают работу в сфере ИКТ, считая ее неприбыльной и бесперспективной. Отдельные таланты, решившие посвятить себя IT, нацелены на работу зарубеж. Есть несколько парней, которые добились ощутимых успехов в этой сфере, среди них Гейтс, Джобс и Цукерберг. Но нет успешных местных примеров, никто не знает в лицо бизнесменов, «взлетевших» именно в этой сфере. Они, безусловно, есть, но неизвестны молодежи. Это порочный круг, который надо разорвать.

Боходир предложил решения для преодоления этой ситуации, основываясь на опыте стран, исходные позиции которых были некогда близки условиям Узбекистана. Среди них: Индия, Сингапур, Южная Корея, Ирландия. Изначально Индия сделала упор на экспорт ИТ-специалистов, Ирландия — на локализацию американского ПО для европейских стран. Перечисленные страны заявили стратегию развития ИКТ, как важную составляющую развития экономики страны, акцентировали открытость и ориентировались на внешнее сотрудничество, внедряли стратегию диверсификации. Вот некоторые «рецепты» и методы:

Разрешение на основание дочерних предприятий иностранных компаний

Поддержка бизнеса

В некоторых странах: отмена лицензирования экспорта ПО

Государственная поддержка сектора исследований и разработок

Национальное видение и стратегия государства заключается в грамотном маркетинговом подходе и создании гибких условий для итеративного подхода (lean development). А долгосрочная и устойчивая перспектива сферы ИКТ в Узбекистане строится на необходимых реформах в системе образования, стратегии ИКТ-образования и измеримости результатов.

Умид Мирзаахмедов, основатель сети кофеен Bruno, рассуждал о кофе и несуществующем «буме» кофеен в Ташкенте.

По данным сайта Карты кофеен Ташкента в городе около 75 кофеен. По данным Умида — гораздо меньше, ибо формат кофейни не допускает заведения с полноценным меню из салатов, мяса и спиртного. Но — сегодня модно называть любое заведение кофейней, придавая тем самым ему некую атмосферу. Именно атмосфера – главное слагаемое кофейни. Кофейная карта, немного сладкой выпечки и сэндвичи (максимум, чем вас могут накормить) — не основной продукт, который продают кофейни. Кофейни продают атмосферу приятного общения со вкусом хорошего кофе и долгим «правильным» послевкусием. Кофейная карта похожа на стихотворение на неведомом языке и звучит как песня в честь кофе, который делает (варит? творит? создает?) бариста — главный (после Умида) человек в кофейне. Вытягивая из зерна максимум хорошего и убирая все плохое, он раскрывает вкус и аромат кофе во всей его полноте, зомбируя вас на повторное многократное посещение.

Благо, в последние пару лет в Ташкенте наблюдается бурный кофейный бум. Под кофейню «косят» разные заведения, но не выдерживают формат, делая основную кассу на выпечке, закусках, бизнес-ланчах и прочих необходимых народу блюдах. Потому что хороший кофе стоит дорого, кофе – бизнес инвестиционный, и на нем одном денег не заработаешь.

Да и Ташкент – совсем некофейный город: традиционно мы пьем чай (по статистике: преимущественно черный — в столице и зеленый — за ее пределами). Любителей кофе, истинных его ценителей и знатоков в Ташкенте мало от слова совсем (особенно на фоне числа жителей всей страны). Как правило, это всегда сытые люди, те, кто прикоснулся ко вкусу и аромату кофе где-то за пределами Узбекистана, в странах с вековой кофейной традицией, жители которой потребляют в год несколько килограмм кофе в зернах. Вернувшись на родину, они ищут и приближенные к идеалу аналоги.

И находят их в Bruno. Здесь первыми в Ташкенте стали делать speciality кофе, умудряясь держать средний чек в районе 12 тысяч сумов. Основная цель и посыл Bruno — насаждение и привитие культуры кофе: донести до потребителя не только сам продукт, а сопутствующую ему культуру. Ведь тот, кто однажды распробовал настоящий кофе, на всю жизнь запомнит его вкус и никогда не сможет пить тот напиток, который предлагает большинство заведений города.

Панельную дискуссию о том, как проходит Technovation Challenge , пилотный для Узбекистана конкурс по инновационному предпринимательству для девушек, провели координаторы программы Елена Селезнева и Саида Юсупова, и менторы — Камилла Муминова и Сабина Акбарова.

Technovation Challenge, международная образовательная программа для девушек 15-18 лет, расширяет горизонты сознания: она учит инновационному мышлению, созданию мобильных приложений и бизнес-планов для них. Основная цель программы — привлечь девочек в сферу высоких технологий.

Изначально координаторы программы рассчитывали на 10 команд, 50 участниц и 10-15 менторов. В результате было зарегистрировано 89 менторов и 125 девушек, была сформирована 21 команда, в каждой из них создается социальный проект, который девушки придумали с помощью своих менторов. Среди них — Ozoda Ismailova, Camilla Muminova, Rufina Akhmedieva, Tatti Daurova, Malika Norova, Irina Matvienko, Natalie Yusupova, Евгения Сон и многие другие. Все менторы работают на волонтерских началах.

В процессе разработки — приложения в сфере экологии, образования, благотворительности, защиты животных, работы с пенсионерами, здравоохранения, волонтерства. Нет гарантии, что будут реализованы все идеи, но первый шаг на пути к нешаблонному мышлению уже сделан. 6-7 мая силами локального жюри будут выбраны лучшие из представленных проектов, а виртуальное онлайн-голосование жюри «из-за рубежа» может вывести нашу команду в число 10 финалистов в мире, что гарантирует поездку в Сан-Франциско на глобальный финал конкурса.

Странно, но наша прогрессивная бизнес-среда осталась равнодушна к пилотному для Узбекистана проекту, и настойчиво отказывается от участия в проекте даже в качестве менторов. Кстати, сейчас Technovation Challenge в поиске партнеров для призовых номинаций, — откликнувшись, вы получите отличную возможность проявить свою социальную ответственность и продемонстрировать приверженность гендерному равенству. Хотя бы в сфере IT.

На ставший знаменитым вопрос о том, не сделает ли программа из девушек «ботанов», зацикленных на кодинге и других IT-дисциплинах, которых никто не возьмет замуж, ответила участница программы, студентка второго курса ИНХА-университета: «Я учусь программированию, и мне это нравится. Посмотрите на меня — разве я ботан?»

Не факт, что все 125 девушек выберут какую-то из специализаций в сфере ИКТ. Но для многих девочек Technovation Challenge вполне может стать толчком к выбору своей будущей профессии.

Азиз Рахимов, телеком-консультант, рассказал про социальный навигатор Waze.

Азиз подчернул: Waze для него не работа, а хобби, но мы подозреваем, что он главный в сообществе Waze в Узбекистане, ибо досконально владеет вопросом. Официальный слоган Waze — outsmarting traffic, together, то есть «Перехитрим пробки. Вместе». Такой перевод не совсем точен, считает Азиз, и предпочитает слово «переумнить». Потому что Waze — это образчик ИИ, который черпает и анализирует данные из контента, добровольно предоставляемого пользователями:

Waze умеет прокладывать оптимальный маршрут, учитывая потенциально затраченное время и пробки в часы-пик, высчитывать, как калькулятор, скорость поездки по оптимально короткому маршруту в определенное время. Выехав в час-пик, вы проедете отрезок пути за условные 20 минут; подождав немного – всего за 5 минут. Так вы сэкономите время, проведённое в дороге, стартовав из дома на 15 минут позже

Waze выучил разрешенную скорость на всех улицах Ташкента

Waze показывает водителю фактическую и разрешенную скорость, предупреждая его о нарушении

Waze знает все камеры в городе, как скорости, так и красного светофора

Waze собирает «историческую» и оперативную статистику в режиме реального времени, и ретранслирует водителю актуальные новости на дорогах (аварии, пробки, закрытие дорог, дислокацию ГАИ, удаленность заправок, парковок и пр.), помогая правильно выстраивать маршрут

Waze работает в режиме голосового управления и реагирует на голосовые команды, потому что сфокусирован (слегка избыточно) на безопасности за рулем. Будучи помешанным на безопасности, Waze не позволит вам вводить данные в режиме движения. Так водители Узбекистана приучатся парковаться, прежде чем написать что-то в своем смартфоне

Waze работает без интернета, показывая самый короткий путь, но без учета текущей ситуации.

даже при активной работе экономный Waze потребляет около 40-50 Мб мобильного интернета

Waze — мощный социальный проект: в каждой стране сформировалось сообщество Waze, построенное на самоорганизации, со своими правилами, ранжированием, чампами, правами на включение актуальных опций, — жаль, Google не может осознать проблему отсутствия бензина на заправках, и поэтому такая опция пока никак не обозначена. Но когда число пользователей Waze в Узбекистане достигнет хотя бы миллиона, Google будет отзывчиво реагировать на запрашиваемые пользователями функции, и «запилит» такой необходимый функционал специально для нас.

Локальное Waze-сообщество устраивает Waze-кафе (неформальные встречи редакторов Waze), и активно общается и собирается на Фейсбуке и в Telegram.

1 апреля стартовал проект по переводу Waze на узбекский язык, по завершении которого Waze выйдет за пределы столицы. И тогда Waze-фишки станут доступны всем автолюбителям страны. Например, вы можете отправиться на рыбалку с друзьями на пяти машинах из разных точек города. И только один из вас знает конечную точку маршрута. Waze подхватит всех водителей и доставит на место. И никого в пути потерять не получится. Качайте!

Азамат Шамузафаров, руководитель студии «Гротеск», рассказал о ТРЕХ приложениях, от которых вы не сможете отказаться. Все они — на стадии идеи, Азамат ищет инвесторов и программистов, которые помогут воплотить их в жизнь. Приложения, которые придумал Азамат, вполне могут быть масштабированы на мировом уровне, построены на продуманном жизнеспособном концепте, имеют зыбкие, но реальные возможности монетизации, которые предстоит серьезно проработать. Поэтому активно призываем к сотрудничеству заинтересованных программистов и платежеспособных инвесторов.

Hokimstr. Он будет напрягать хомияты, облегчив формат отправки запроса, который крайне усложнен на сайтах хокимиятов и на портале ЕПИГУ (имеется в виду обязательный ввод подробных данных пользователя при каждой новой отправке запроса). Приложение фотографирует проблему (яма на дороге, куча мусора, слепой фонарь, разбитый тротуар и прочее), вы отправляете фотографию с описанием в хокимият (Азамат рекомендует обращаться напрямую в городской хокимият, так как от районной структуры пользы немного). Приложение автоматически фиксирует локацию, а данные отправителя подтягиваются из однажды введенных при регистрации.

Монетизация Hokimstr: пока без вариантов.

Remindr. Напоминает о делах, которые вы хотите, но обязательно забудете сделать в ближайшем и далёком будущем, если у вас нет приложения. В сети мы находим интересное видео, полезные статьи и прочую информацию, которую откладываем «на потом» — в закладки, и благополучно забываем, что статью про украшение дома на Новый год надо прочитать в конце декабря. Remindr, сохраняя ссылки на контент, будет напоминать вам в указанное вами время о необходимости к нему вернуться.

Монетизация Remindr: внедрение премиум-аккаунтов с расширенным функционалом, который можно продумать в процессе создания приложения.

Calendr. Весьма симпатичное приложение-достигатор. Оно не позволит вам стать унылым овощем, которого интересуют только жирная еда и тупые сериалы, а заставит творить добрые прикольные дела с пользой для себя и окружающего мира. Приложение ежедневно отправляет вам задания, которые вы, если вы честны и обязательны, должны выполнить в положенный срок. У Азамата готов список дел сроком на год, некоторые из них мы покажем в этом скрине, срочно приступайте к выполнению:

Монетизация Calendr: после полугода бесплатного использования пользователь втянется в процесс и с удовольствием купит задания на следующие сто лет.

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