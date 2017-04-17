Университет Инха в г. Ташкенте начал прием документов от абитуриентов

Прием документов для поступления в Университет Инха в городе Ташкенте (IUT) в 2017-2018 учебном году начинается с 17 апреля 2017 года.

Процесс сдачи документов в IUT, как и в прошлые годы, осуществляется полностью в режиме онлайн.

Абитуриенты, заинтересованные в поступлении в вуз, должны заполнить форму онлайн регистрации на сайте университета, доступную по ссылке https://admissions.iut. uz.

В ходе онлайн регистрации абитуриенты должны предоставить персональные данные и выслать электронные копии паспорта, фото, и при наличии, копии диплома об окончании академического лицея или профессионального колледжа/средней школы и сертификата IELTS или TOEFL IBT.

Если абитуриент еще не получил диплом об окончании академического лицея или профессионального колледжа, поступающий должен предоставить справку от учебного заведения. При отсутствии сертификата IELTS или TOEFL IBT, абитуриент должен предоставить квитанцию о регистрации на экзамен IELTS или TOEFL IBT.

Отметим, что онлайн регистрация абитуриентов завершается 10 июля 2017 года в 17:00.

Требования к абитуриентам остались без изменений. Абитуриенты должны заранее подтвердить свой уровень владения английским языком, предоставив сертификат IELTS или TOEFL iBT.

Те абитуриенты, которые не имеют данных сертификатов, смогут принять участие в специально организованном дополнительном экзамене IELTS, который пройдет 8 июня в Британском Совете. Регистрация на данный экзамен ведется до 12мая.

Альтернативно абитуриенты могут сдать экзамены TOEFL iBT®. Абитуриенты также могут зарегистрироваться на экзамены TOEFL iBT, которые пройдут 6 мая и 3 июня 2017 года, в здании Университета Инха в г. Ташкенте.

Только абитуриенты, своевременно представившие сертификаты по английскому языку, будут допущены к вступительным экзаменам по:

— математике и физике для направлений по Компьютерному и Программному инжинирингу: IELTS не менее 5.0 баллов или TOEFL iBT не менее 50 баллов;

— математике для направления Логистики:IELTS не менее 6.0 баллов или TOEFL iBT не менее 75 баллов.

Вступительные экзамены будут проводиться в письменной форме по 20 вопросов по каждому предмету. На ответы дается 60 минут. Вопросы сформированы на основе стандартной учебной программы для среднего образования. В общей оценке по вступительным экзаменам для направлений по Компьютерному и Программному инжинирингу вес математики составляет 60% и физики – 40%.

Для ознакомления с условиями приема и проведения экзаменов, в регионах Узбекистана будут проведены встречи с учащимися академических лицеев и колледжей, на которых представители Университета подробно ответят на все вопросы, интересующие абитуриентов.

Также в мае Университет Инха в г. Ташкенте планирует организовать видеоконференцию. Во время видеоконференции учащимся академических лицеев и колледжей, а также их родителям будет предоставлена возможность получить информацию о необходимых документах для регистрации, о правилах приема экзаменов, а также возможность общения лицом к лицу с представителями приемной комиссии Университета.

Отметим, что IUT в 2017-2018 учебном году, по предварительным данным, планирует принять 300 студентов по направлениям компьютерного и программного инжиниринга (SOCIE) и 100 по новому направлению логистики (SOL).

Источник: пресс-релиз