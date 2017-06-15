Количество доменов достигло 33 000

Недавно, шестого апреля, сообщали о 32 000 доменов, за два месяца и неделю добавилась новая тысяча. Напомним также о рекорде текущего года: в марте 2017 года отмечено самое большое количество регистраций доменов за всю историю, всего зарегистрировано 1480 доменов, удалены (не продлены) 1031 домен, значит, прирост составил 449 доменов. Ни в апреле, ни в мае этот рекорд не побит.

Источник