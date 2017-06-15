Намечен новый вектор сотрудничества

В Министерстве внутренних дел Узбекистана обсуждались перспективы дальнейшего внедрения системы «Безопасный город»

Министр внутренних дел Республики Узбекистан генерал-майор Абдусалом Азизов, проводивший переговоры с делегацией Китайской аэрокосмической научной и промышленной корпорации («CASIC»), прибывшей в нашу страну специально для обсуждения деталей предстоящей работы по внедрению системы «Безопасный город», подчеркнул, что данный визит есть последовательное продолжение сотрудничества двух дружественных стран, получивший новый импульс в ходе визита в Китай Президента Узбекистана. Тогда же, напомнил глава нашего правоохранительного ведомства, Ш. Мирзиёев посетил Китайскую аэрокосмическую научно-промышленную корпорацию, где его заинтересовала презентация системы «Безопасный город».

В целом, специалисты МВД Узбекистана, в частности, Республиканского объединения «Охрана», службы безопасности дорожного движения и ГУВД г. Ташкента, где побывали гости из Китая, имеют опыт внедрения аппаратно-программного комплекса «Безопасный город».

Осуществлена, по словам министра внутренних дел Узбекистана, лишь малая часть, но главное – уже сделаны первые шаги в повышении степени общественной безопасности в столице с применением передовых информационно-коммуникационных технологий. В этом направлении специалисты системы МВД Узбекистана сотрудничали со специалистами Российской Федерации и других компаний Китая, занимающихся разработкой высоких технологий.

Однако на сегодняшний день преимущество узбекскими специалистами отдано наработкам именно Китайской аэрокосмической научной и промышленной корпорации («CASIC»). В связи с чем, как сказал Абдусалом Азизов, визит делегации данной корпорации весьма своевременен.

Заместитель генерального директора Китайской аэрокосмической научной и промышленной корпорации («CASIC»), глава делегации Сун Синь подробно рассказал о деятельности корпорации, о сферах, где сегодня успешно применяются ее разработки и продукция, в том числе, в целях обеспечения государственной и общественной безопасности. Он заверил главу правоохранительного ведомства Узбекистана, что специалисты Китайской аэрокосмической корпорации готовы к сотрудничеству с МВД республики.

В ходе встречи стороны обсудили некоторые детали предстоящей совместной работы, результаты которой повысят степень общественной безопасности и безопасности граждан и гостей столицы Узбекистана.

Источник