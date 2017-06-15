Продолжается изучение и внедрение лучших международных практик
15 июня 2017
Рубрика: Конференции, семинары и презентации.
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14 июня 2017 года в Академии государственного управления при Президенте Республики Узбекистан прошёл семинар по теме “Модернизация системы местного управления: зарубежный опыт и реформы в Узбекистане”.

В рамках мероприятия наши и зарубежные эксперты обсудили перспективы развития электронных госуслуг в Узбекистане и их прозрачность, обсудили методы и зарубежные практики.

С темой “Переспективы дальнейшего развития ИКТ и системы “Электронное правительства” в регионах” выступил начальник департамента по развитию системы “Электронное правительство” в территориях Джураев Шавкат.

Наибольший интерес аудитории вызвал опыт Великобритании, презентованный менеджером проекта ПРООН «Продвижение Электронного правительства для улучшения качества предоставления государственных услуг» Бунедом Авлиекуловым.

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