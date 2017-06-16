Информация от UZCARD

Начиная с февраля 2014 года в прессе то и дело появляется информация о создании в Узбекистане новой, универсальной платежной системы GlobUzCard, которая будет интегрирована с международными платежными системами, и будет конкурировать с существующей платежной системой UZCARD.

По информации на сайте GlobUz.uz, система создаётся «в целях дальнейшего развития и гармонизации системы безналичных расчетов на основе банковских пластиковых карт, внедрения прогрессивных достижений на основе стандартов, правил и процедур международных платежных систем, формирования единой и унифицированной инфраструктуры, расширения функциональных возможностей банковских пластиковых карт, внедрения прогрессивных технологических решений и удешевления процессов розничных платежей».

Однако, вместо «внедрения прогрессивных достижений на основе стандартов, правил и процедур международных платежных систем», неоднократно поднимается вопрос использования сети UZCARD для приема карт нового типа. Таким образом, система GlobUzCard пытается начать свою работу, используя ресурсы потенциального конкурента – системы UZCARD.

В частности, в письме GlobUzCard от 14 июня 2017 года поднимается вопрос передачи им конфиденциальной технической информации системы UZCARD, как сообщается, для «более детальной проработки и оценки возможных вариантов решения поставленной задачи» по обеспечению совместимости двух систем.

Несложно понять, что передача технической информации от UZCARD к GlobUzCard невозможна, потому что:

запрашиваемая техническая информация является конфиденциальной и ее передача третьей стороне противоречит стандартам информационной безопасности и подвергает риску всю платежную систему «UZCARD» в целом;

требуется предварительное правовое и коммерческое обоснование передачи такой технической информации.

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