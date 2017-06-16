МИД и Центр «Электронное правительство»: госуслуги должны охватывать больше сфер

О том, как внедряются технологии и какие услуги доступны онлайн у Министерства иностранных дел говорили в рамках очередного еженедельного коллегиального семинара.

В мероприятии приняли участие представители специализированных IT-подразделений органов хозяйственного управления.

Насколько оцифрована деятельность МИД в ходе семинара рассказал и.о. начальника Управления обеспечения связи, компьютерных систем и сети Интернет Министерства иностранных дел Абдумажид Дусимов.

Специалист Центра «Электронное правительство» З.Каримберганов, в свою очередь, презентовал коллегам новые возможности системы «Электронного правительства» и актуальные векторы развития госуслуг, предоставляемых Министерством иностранных дел в онлайн-пространстве.

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