МИД и Центр «Электронное правительство»: госуслуги должны охватывать больше сфер
16 июня 2017
Рубрика: Новости.
Автор: Редакция журнала.
О том, как внедряются технологии и какие услуги доступны онлайн у Министерства иностранных дел говорили в рамках очередного еженедельного коллегиального семинара.
В мероприятии приняли участие представители специализированных IT-подразделений органов хозяйственного управления.
Насколько оцифрована деятельность МИД в ходе семинара рассказал и.о. начальника Управления обеспечения связи, компьютерных систем и сети Интернет Министерства иностранных дел Абдумажид Дусимов.
Специалист Центра «Электронное правительство» З.Каримберганов, в свою очередь, презентовал коллегам новые возможности системы «Электронного правительства» и актуальные векторы развития госуслуг, предоставляемых Министерством иностранных дел в онлайн-пространстве.
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