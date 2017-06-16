Мининфоком в 2017 году принял 5 151 обращение

Сфера информационных технологий и коммуникаций является одной из крупнейших в плане оказания услуг широкому пользователю.

Приоритетная задача, которая стоит перед отраслью – это предоставление качественных услуг 21,5 млн. абонентам мобильной связи, 16 млн. пользователям Интернета, пользователям почтовых услуг, цифрового телевидения и проводной телефонной связи.

Вполне закономерно, что пользователи тех или иных услуг сталкиваются с некоторыми проблемами и у них возникают вопросы. Исходя из этого, в 2017 году Министерством по развитию информационных технологий и коммуникаций Республики Узбекистан было получено 5 151 обращений граждан, 4500 из них уже обработаны и все вопросы заявителей были изучены и удовлетворены. Таким образом, только 250 обращений в настоящий момент находятся в стадии изучения и удовлетворения. Помимо обращений, Министром отрасли и его заместителями были проведены выездные приемы в 8 регионах Узбекистана и рассмотрены на местах 85 обращений физических и юридических лиц.

Исходя из анализа обращений граждан следует, что 3 858 из них были направлены посредством Виртуальной приемной Президента Республики Узбекистан, 920 посредством Виртуальной приемной министра, 320 — через ЕПИГУ и 53 обращения через горячую линию Генеральной прокуратуры Республики Узбекистан.

Мининфоком уделяет особое внимание решению вопросов и проблем граждан в регионах. В частности, обращения, поступившие посредством Народных приемных в областях, напрямую направляются в соответствующие организации. В обработке данных обращений привлекаются руководящий состав ответственных организаций и специалисты с соответствующими знаниями и навыками.

В связи с этим, в целях эффективной работы с обращениями, поступающими посредством Народных приемных, Министерство по развитию информационных технологий и коммуникаций организовывает учебные семинары для сотрудников региональных подразделений отрасли.

В частности, 12-15 июня на занятиях, прошедших в Республике Каракалпакстан, Хорезмской, Андижанской, Наманганской, Ферганской, Самаркандской и Бухарской, Навоийской областях была подчеркнута необходимость жесткого контроля и приоритетного подхода к обращениям физических и юридических лиц. Участники семинара получили подробные разъяснения и рекомендации по вопросам всех этапов работы с обращениями, а также обсудили технические и юридические моменты.

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