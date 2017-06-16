Начался процесс приема документов у абитуриентов на 2017/2018 учебный год!

Согласно Постановлению Президента Республики Узбекистан от 5 мая 2017 года «О приеме в высшие образовательные учреждения Республики Узбекистан в 2017/2018 учебном году» на 2017/2018 учебный год установлены общие квоты приема в высшие образовательные учреждения Республики Узбекистан по подготовке бакалавров в количестве 66316.

В том числе по государственным грантам – 18194 и на платно-контрактной основе – 48122, магистров в количестве 5000 человек, в том числе по государственным грантам – 1556 и на платно-контрактной основе – 3444, бакалавров на специальных заочных отделениях Ташкентского университета информационных технологий – 100 человек, из них 15 – по государственным грантам и 85 – на платно-контрактной основе, Навоийского государственного горного института – 90 человек на платно-контрактной основе и Ташкентского института инженеров железнодорожного транспорта – 80 человек на платно-контрактной основе.

15 июня, побывав в некоторых высших образовательных учреждениях, убедились в том, что на местах велась достаточная подготовительная работа и процесс према документов начался успешно.

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