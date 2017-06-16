Облачные технологии: возможности и перспективы
16 июня 2017
Рубрика: Конференции, семинары и презентации.
Автор: Редакция журнала.
В учебном центре USTUDY стартовал двухдневный интерактивный семинар для руководителей территориальных управлений Министерства по развитию информационных технологий и коммуникаций Республики Узбекистан. Тема семинара «Облачные технологии: возможности и перспективы».
Для справки: «ОБЛАКО» — это удобная среда для хранения и обработки информации, объединяющая в себе аппаратные средства, лицензионное программное обеспечение, каналы связи, а также техническую поддержку пользователей.
Первая часть семинара была посвящена понятию облачных технологий, предпосылкам их создания, основных принципах построения, а также о типах и видах облачных ресурсов.
Вторая часть семинара была посвящена возможностям облачных решений в сфере государственного управления, реализации электронных государственных услуг, услуг для бизнеса и организации их совместной работы. Были рассмотрены возможности облачных решений на примере платформы office 365 и Azure.
В процессе обучения слушатели семинара посетили шоурум компании Huawei, где ознакомились с техническими и технологическими облачными решениями компании.
На второй день семинара запланирована еще более интересная программа и новые знания.