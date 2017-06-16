Облачные технологии: возможности и перспективы

В учебном центре USTUDY стартовал двухдневный интерактивный семинар для руководителей территориальных управлений Министерства по развитию информационных технологий и коммуникаций Республики Узбекистан. Тема семинара «Облачные технологии: возможности и перспективы».

Для справки: «ОБЛАКО» — это удобная среда для хранения и обработки информации, объединяющая в себе аппаратные средства, лицензионное программное обеспечение, каналы связи, а также техническую поддержку пользователей.

Первая часть семинара была посвящена понятию облачных технологий, предпосылкам их создания, основных принципах построения, а также о типах и видах облачных ресурсов.

Вторая часть семинара была посвящена возможностям облачных решений в сфере государственного управления, реализации электронных государственных услуг, услуг для бизнеса и организации их совместной работы. Были рассмотрены возможности облачных решений на примере платформы office 365 и Azure.

В процессе обучения слушатели семинара посетили шоурум компании Huawei, где ознакомились с техническими и технологическими облачными решениями компании.

На второй день семинара запланирована еще более интересная программа и новые знания.

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