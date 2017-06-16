Узбекистан вошел в ТОП-100 ежегодного Глобального рейтинга кибербезопасности (GCI)

Международный союз электросвязи (МСЭ) подвел очередной итог ежегодного Глобального рейтинга кибербезопасности (GCI), в котором Узбекистан набрал 0.277 баллов и занял 93-место вместе с Иорданией среди всех участников и 9 место среди стран СНГ.

Глобальный индекс кибербезопасности (ГИК) — это совместный проект, предпринятый ABI Research и Международным союзом электросвязи (МСЭ), который позволяет оценить уровень участия независимых государств в сфере кибербезопасности. Формирование индекса ГИК производится основе ответов на вопросник, полученных Государствами-членами МСЭ (165 стран).

Созданный на основе Глобальной программы кибербезопасности МСЭ, ГИК оценивает уровень обязательств в пяти сферах: правовые меры, технические меры, организационные меры, развитие потенциала и международное сотрудничество.

Целью ГИК является создание общей картины того, на каком уровне страны находятся в деле обеспечения национальной кибербезопасности. Создание этого индекса лежит в основе обязательства МСЭ укреплять кибербезопасность и ликвидировать разрывы во всех странах мира при одновременном создании потенциала на национальном уровне, особенно в развивающихся странах.

Ущерб от киберпреступности и растущая угроза все более изощренных кибератак, совершаемых невероятно изобретательными и компетентными личностями, продолжает оставаться глобальной угрозой развитию ИКТ. Целью индекса кибербезопасности, на котором основан GCI, является создание инструмента измерения, который обеспечил бы надежность и безопасность для постоянных технологических инноваций и деятельности в интернете. Тем самым, могут быть минимизированы растущие угрозы со стороны преступников, имеющих корыстные, финансовые или политические мотивы.

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