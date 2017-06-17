Встреча с представителями Посольства США в Узбекистане
17 июня 2017
Рубрика: Новости.
Автор: Редакция журнала.
15 июня в Центре обеспечения информационной безопасности состоялась встреча со вторыми секретарями Посольства США в Ташкенте М.Галкиной и К.Томас.
На встрече состоялся обмен мнениями по возможностям налаживания взаимовыгодного сотрудничества с профильными организациями США по кибербезопасности, изучению опыта обеспечения кибербезопасности ИКТ.
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