Встреча с представителями Посольства США в Узбекистане

15 июня в Центре обеспечения информационной безопасности состоялась встреча со вторыми секретарями Посольства США в Ташкенте М.Галкиной и К.Томас.

На встрече состоялся обмен мнениями по возможностям налаживания взаимовыгодного сотрудничества с профильными организациями США по кибербезопасности, изучению опыта обеспечения кибербезопасности ИКТ.

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