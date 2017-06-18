Специалисты Центра обеспечения информационной безопасности провели в Министерстве экономики семинар, посвященный вопросам информационной безопасности
18 июня 2017
Рубрика: Конференции, семинары и презентации.
Автор: Редакция журнала.
16 июня Центр обеспечения информационной безопасности совместно с Министерством экономике провели семинар на тему “Меры, направленные на предотвращение инцидентов, возникающих в системе информационной безопасности из-за человеческого фактора” для сотрудников министерства.
На семинаре специалистами Центра дана информация об инцидентах информационной безопасности, возникающих вследствие человеческого фактора. Также специалисты рассказали о недавнем нашумевшем вирусе-вымогателе WannaCry, о последствиях, вызванных атаками этого вируса, а также о мерах предосторожности, которые необходимо предпринимать для предотвращения подобных инцидентов.
В ходе семинара слушатели получили ответы на интересующие их вопросы.
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