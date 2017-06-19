В Ташкентском университете информационных технологий прошёл турнир по еспорту

18-19 июня в Ташкентском университете информационных технологий им. Мухаммада Ал-Хоразмий при поддержке Национального оператора мобильной связи UZMOBILE, компьютерного клуба TOKYO PC и ректората университета прошёл студенческий турнир «ТУИТ Cyber Games» по компьютерным играм: PRO EVOLUTION SOCCER 2017 (PES 17 – симулятор футбола) и командной игре (5х5) – Dota All Stars. Информационными партнерами турнира выступили университетские студии «BeCreative media» и «INTV».

В турнире по командной игре Dota All Stars приняло участие 16 студенческих команд, и отборочный турнир прошёл 17 июня в компьютерном клубе «TOKYO PC».

Турнир по игре PES 17 собрал также 16 участников.

По итогам финальных соревнований, которые прошли 17 и 18 мая в актовом зале ТУИТ определились победители и призёры соревнований. По игре PES 17 места распределились следующим образом:

1 место – Эсанов Салохиддин, студент группы 217-15

2 место – Тохиров Аваз

По игре Dota All Stars:

1 место заняла команда 422-14 в составе: Хамроев Акмаль, Шавкатов Шохаббос, Акбаров Атхам, Каримов Мурод, Икрамов Нодир.

2 место заняла команда DIF 315 в составе: Нормирзаев Нозим, Тен Валерий, Собиров Улугбек, Пирматов Жасур, Джураев Саидислом.

Всем победителям компания UZMOBILE вручила телефоны стандарта CDMA и фирменные футболки с бейсболками.

Организаторы турнира в лице ректората университета вручили дипломы оператору UZMOBILE и компьютерному клубу TOKYO PC .

По мнению Файзуллы Агзамова, первого проректора ТУИТ: «Проведение подобных турниров по полезным компьютерным играм позволяет студентам не только интересно провести досуг, но и более детально изучить компьютерное оборудование и игровое программное обеспечение».

От имени журнала infoCOM.UZ поздравляем победителей турнира.