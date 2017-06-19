В ТУИТ вручены магистерские дипломы

17 июня в Ташкентском университете информационных технологий им. Махуммада Ал-Хорезмий состоялось торжественное мероприятие, посвященное вручению магистерских дипломов. В 2017 году 151 выпускников ТУИТ, успешно защитив диссертации, получили степень магистра

В университете созданы все условия для обучения и ведения научной деятельности. Сегодня магистры имеют возможность пользоваться услугами Информационно-ресурсного центра, имеющего большой фонд, в том числе виртуальные лабораторные работы и тексты лекций электронной библиотеки, многочисленные интернет-ресурсы. Кроме того, магистры постоянно повышают квалификацию в зарубежных учебных заведениях.

В этом году ТУИТ принимает документы абитуриентов и в электронной форме, а также впервые внедряет собственную систему контроля и управления доступом абитуриентов на место проведения тестовых испытаний на основе биометрических и паспортных данных.

Данные системы позволяют обеспечить прозрачность процесса работы приемной комиссии, сэкономить расходы для областных абитуриентов, повысить объективность сдачи тестов абитуриентами.

В церемонии вручения магистерских дипломов ТУИТ приняли участие руководители Министерства по развитию информационных технологий и коммуникаций Узбекистана и предприятий отрасли.

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