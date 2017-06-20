Разработан проект новой редакции Правил оказания услуг мобильной связи

Специалистами Мининфоком разработан проект Правил оказания услуг мобильной связи в новой редакции. Проект выполнен в соответствии с Гражданским кодексом Республики Узбекистан, законами Республики Узбекистан «О телекоммуникациях», «О защите прав потребителей» и «О договорно-правовой базе деятельности хозяйствующих субъектов» для установления порядка и условий пользования и оказания услуг мобильной связи, права и обязанности операторов сетей мобильной связи, их дилеров и абонентов, а также их ответственность.

С действующими Правилами оказания услуг мобильной связи можно ознакомиться здесь.

С учетом бурного развития и широкого внедрения новых технологий на сетях мобильной связи, в целях совершенствования порядка оказания услуг мобильной связи, упорядочения деятельности дилеров операторов сетей мобильной связи, был разработан проект новой редакции нормативно-правового акта «Правила оказания услуг мобильной связи».

Приглашаем всех заинтересованных лиц к обсуждению проекта новой редакции Правил оказания услуг мобильной связи. Ознакомиться с проектом, дать замечания и предложения можно здесь.

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