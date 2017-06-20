Состоялась встреча с делегацией корпорации Microsoft

20 июня в Министерстве по развитию информационных технологий и коммуникаций состоялась встреча с делегацией корпорации Microsoft во главе с директором по развитию бизнеса в странах СНГ Ириной Волк.

В ходе встречи состоялся обмен мнениями по дальнейшим планам Microsoft по расширению деятельности в Узбекистане в сфере информационно-коммуникационных технологий. В частности, в качестве перспективных направлений сотрудничества в сфере ИКТ отмечены развитие IT-образования, инноваций, облачных технологий, продвижение аутсорсинга IT-услуг и др. Отдельное внимание было уделено взаимодействию в сфере кибербезопасности и прав интеллектуальной собственности.

По итогам встречи стороны выразили взаимную заинтересованность продолжить совместную работу и закрепить достигнутые договоренности заключением Меморандума о взаимопонимании.

Источник