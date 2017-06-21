Huawei представила лучшие практики в сфере цифровой трансформации на Huawei Digital Transformation Conference

8 июня компания Huawei провела конференцию Huawei Digital Transformation, посвященную последним технологиям и решениям для предприятий ключевых отраслей – финансовой, транспортной, нефтегазовой, медиасферы, образования и т.п.

Мероприятие, прошедшее 8 июня в Международном выставочном центре «Крокус Экспо» в Москве, собрало более 1000 человек, в том числе представителей более 30 компаний-партнеров, а также международных экспертов и журналистов.

В рамках мероприятия Huawei продемонстрировала новые ИКТ-решения для разных отраслей, а также представила примеры реальных проектов их внедрения.

В ходе конференции были подписаны стратегически значимые соглашения с российскими партнерами: совместно с крупнейшим в СНГ системным интегратором «Техносерв» и научно-техническим центром «Протей» Huawei будет развивать и тестировать свою инновационную систему, призванную обеспечить эффективное управление и безопасность в современных мегаполисах. Сотрудничество Huawei и группы компаний «Техносерв» будет связано с развитием и внедрением систем мониторинга, передачи данных, в том числе системы «Безопасный город», системы оповещения System-112, систем фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения, а также чрезвычайных ситуаций на улицах города. Сотрудничество Huawei и НТЦ «Протей» будет связано с развитием технологий «Безопасного города», тестированием этого решения в реальных условиях, а также различными бизнес-проектами и их продвижением.

Также был подписан меморандум о взаимопонимании с Федеральным государственным бюджетным учреждением науки Институтом проблем транспорта им. Н.С. Соломенко Российской академии наук (ИПТ РАН). Стороны договорились о координации совместных усилий для развития и сотрудничества в сфере интеллектуальных решений для транспортной отрасли, а также о совместной разработке инноваций.

Решение Huawei «Безопасный город» помогает интегрировать и анализировать информационные ресурсы, а также управлять ими. В его основе лежит унифицированная платформа управления и анализа, которая оптимизирует взаимодействие между прикладными системами и интегрированной с ними системой видеонаблюдения. Решение эффективно в борьбе с самыми распространенными проблемами, которые стоят перед муниципалитетами: позволяет лучше устранять опасные ситуации и отслеживать происшествия, связанные с общественной безопасностью, а также помогает справляться с пробками и снижать частоту ДТП. Основные составляющие этого решения – единый центр приема и обработки информации о происшествиях, визуальная система диспетчеризации и управления, интеллектуальная система помощи в принятии решений, а также система реагирования на происшествия.

Одним из ключевых событий стала презентация новых продуктов Huawei для российского рынка. Так были представлены система для хранения данных Huawei OceanStor Dorado V3 и новая линейка серверов V5 Server. Система для хранения данных Huawei OceanStor Dorado V3 в конце мая 2017 года прошла сертификацию SAP как корпоративное решение для платформы SAP HANA®: объединение функционала двух передовых разработок позволит добиться еще более высокой эффективности и надежности. OceanStor Dorado V3 способна повысить производительность системы, работающей на базе программного обеспечения SAP, на 30% и выше с сокращением времени запроса к базе данных до микросекунд, что ускоряет обработку онлайн-транзакций в сети и аналитику в режиме реального времени.

Серверы Huawei V5 поддерживают интеллектуальную техническую эксплуатацию (O&M) в течение всего срока службы и позволяют повысить эффективность администрирования на 50%. Кроме того, серверы V5 дают повышение плотности хранения более чем на 20%, поддерживают RAID — полностью на флеш-накопителях и аппаратные, обеспечивают высокую скорость и стабильность ввода-вывода, а также поддерживают многоуровневые высокоскоростные сети 100GE. В серверах V5 используется интеллектуальная технология динамической регулировки энергопотребления Huawei DEMT 2.0, повышающая их энергоэффективность на 20%.

На своем стенде в секции «Бизнес» Huawei продемонстрировала, как ее решения помогают добиваться коммерческого успеха в семи ключевых отраслях. В секции «Технологии» Huawei представила новую ИКТ-инфраструктуру на базе стратегии Cloud-Pipe-Device. Эта инфраструктура интегрирует семь ведущих технологий, в том числе Интернет вещей, открытое облако, дата-центры, облачные сети с системой защиты, облачные коммуникации, промышленная беспроводная связь и другие сервисы. Достижения, размещенные в этой секции – результат успешного партнерства Huawei с ведущими компаниями, в том числе Microsoft, I-Teco, Lanit, Croc, Tegrus, AMT, Jet, Technoserv, IBS Expertise, Systematica, Radistr, Infocell, Softline, Active Telecom, BCC, A-systems, Orange, IBS Platformix, Landata, Merlion, Treolan, Elko, Softronic, ISS, PROTEI, N-Core, Alphaopen.

В ходе конференции также состоялись сессии по индустриям и панельная дискуссия «Цифровая трансформация: проблемы и перспективы», где своим опытом поделились представители компаний, сотрудничающих с Huawei, в том числе «Сбербанк», «Газпром» и другие ведущих игроков рынка. Они рассказали о совместных проектах и поделились результатами их работы.

Кроме того, Huawei представила участникам выставки свою стратегию «Платформа + экосистема», которая строится на крупных инвестициях в новые технологии. «Мы помогаем компаниям добиваться успеха в сфере цифровой трансформации и стремимся создать экосистему, которая даст преимущества всем ее участникам, – говорит Цао Чун, директор Huawei Enterprise Business Group Russia. – В рамках этой стратегии экосистема призвана создать среду, которая обеспечит устойчивое развитие компаниям, а платформа усилит синергию, выстраивая облачную базу для этого развития. Мы надеемся, что успешный диалог и представленные кейсы помогут компаниям-участникам конференции уверенно войти в цифровую эру».

Источник: пресс-релиз компании