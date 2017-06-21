Опубликована «дорожная карта» летних каникул для студентов ТУИТ

На сайте Ташкентского университета информационных технологий им. Мухаммада Ал-Хоразмий опубликована так называемая «дорожная карта», которая представляет из себя «домашнее задание» для студентов университета на период летних каникул. При этом, выигрывают как сами студенты, так и население тех регионов, в которых они проживают.

Цель:

Основная цель данной карты – самосовершенствование студентов в период летних каникул, а также обеспечить вклад в повышение интереса населения к сфере ИКТ или широкую пропаганду в регионах и городах страны.

Использование карты:

Студенты могут выбрать один или несколько видов деятельности из 6 указанных ниже направлений, исходя из своих интересов и возможностей. Необходимо в течение летних каникул заниматься данным видом деятельности. Занятия можно вести как индивидуально, так и в группах.

Отчетность:

Отчеты по выполненной работе в рамках выбранных занятий предоставляются куратору группы (затем данные отчеты собираются по всему факультету) в 4 формах (письменной, видеопродукции, программного продукта и презентации). Срок сдачи отчетов – 15 сентября 2017 г.

Письменные отчеты – документы, подготовленные по проведенным занятиям с фотографиями и/или другими подтверждающими документами. Видеопродукция – короткие документальные видеоролики, подготовленные посредством монтажа видеосъемки по проведенным занятиям.

Программный продукт – продукт в виде программного обеспечения, созданный студентом индивидуально или в группе в течение летних каникул. При этом требуется сдать собственно сам программный продукт вместе с его описанием в виде отчета.

Отчет в виде презентации – это представление студентом на кафедру презентации по собранным сведениям в течение определенного времени с учетом особенностей выбранного вида деятельности.

Направление №1: Повышение студентами собственных знаний

Выявление студентов университета, проявляющих интерес к программированию, компьютерной грамотности, телекоммуникационным технологиям, изучению языков и организация бесплатных курсов в период летних каникул в центрах при ТУИТ. Организация активистами ПО ОДМ «Камолот» семинара-тренинга по направлениям образования университета на основе принципа «Обучение студента студентом». Рекомендация к участию в бесплатных кружках по изучению иностранных языков и других тренинг-курсах, осуществляемых в центрах «Молодые тренеры», «Молодые предприниматели», организованных в Центре молодежных инициатив при Центральном совете ОДМ «Камолот» Республики Узбекистан. Сформировать списки студентов в разрезе областей, рекомендовать к организации курсов для студентов по “IT”, “CISCO”, “E-Gov” и другим направлениям при региональных филиалах АК “Узбектелеком”.

Направление №2: Активизация деятельности студентов университета

Выявить студентов, проявляющих интерес к изучению английского языка, организация студентами, обладающими сертификатами IELTS, семинаров-тренингов для студентов. Проведение различных соревнований, спартакиад и семинаров в зоне отдыха университета «Акташ» с участием групп активных студентов. Привлечь студентов университета к созидательным работам.

Направление №3: Повышение грамотности и культуры ИКТ среди молодежи и студентов

Организация студентами университета на основе рабочего плана факультета курсов по Электронному правительству, культуре Интернета, культуре пользования смартфонами, грамотности ИКТ среди населения и молодежи, в местах собственного проживания, в сотрудничестве с организациями-партнерами (региональными отделениями “UZTELECOM”). Организация студентами университета краткосрочных курсов по ИКТ в летних оздоровительных лагерях в областях собственного проживания совместно с областными управлениями ОДМ “Камолот”. Проведение студентами различных соревнований, олимпиад и конкурсов по ИКТ в областях, городах, районах, селах, где они проживают. Организация студентами различных рубрик повышения грамотности, просветительской работы по ИКТ и «Электронное правительство» в газетах и журналах, в областях, городах, районах, селах, где они проживают.

Направление №4: Привлечение студентов к духовно-просветительской работе

Противодействие негативным явлениям путем привлечения студентов к различным духовно-просветительским мероприятиям в областях, городах, районах, селах, где они проживают, в сотрудничестве с Центрами пропаганды духовности. Проведение студентами духовно-просветительских мероприятий по грамотности ИКТ в старших группах дошкольных образовательных учреждений в местах собственного проживания. Организация студентами краткосрочных курсов по ИКТ и Электронному правительству для сотрудников организаций, учреждений и предприятий в местах собственного проживания.

Направление №5: Воспитание студентов в духе патриотизма

В целях изучения истории узбекской государственности, исторических достопримечательностей, деятельности великих ученых и государственных деятелей рекомендовать посещение и изучение исторических достопримечательностей и памятников в Ташкенте, Самарканде, Бухаре, Хиве, Шахрисабзе и других городах и областях. На основе результатов изучения исторических достопримечательностей проведение конкурса сочинений среди студентов в новом 2017-2018 учебном году.

Направление №6: Широкое внедрение ИКТ в учреждениях народного образования по Республике

Помощь в создании веб-страниц для средних школ и дошкольных образовательных учреждений в городах, районах и селах Республики. Активное участие в профилактике компьютерной безопасности и интернет сетей в средних школах и дошкольных образовательных учреждениях по Республике.

Награждение

По всем шести направлениям награждаются лучшие проекты, занявшие 1, 2 и 3 места. При этом 1 призовых мест – 3, 2 призовых мест – 5 и 3 призовых мест – 10. В общей сложности 108 призовых мест. Победители получат планшеты, ноутбуки, смартфоны, iСlock, интернет WiFi роутеры и другие призы.

От имени редакции нашего издания пожелаем студентам ТУИТ успешного прохождения «Дорожной карты» и период летних каникул, и получить по итогам заслуженные призы.